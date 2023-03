L’Arzignano Valchiampo si arrende al Padova solo nel finale

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PADOVA CALCIO 0-1

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Lattanzio, Molnar, Bordo, Cariolato (20’ st Davi), Barba (20’ st Casini), Piana, Antoniazzi, Tremolada (14’ st Grandolfo), Belcastro (14’ st Lunghi), Parigi (38’ st Fyda). All. Bianchini.

PADOVA: Donnarumma, Delli Carri, Valentini, Belli, Vasic, Russini (23’ st Cannavò), Liguori (42’ st Piovanello), Cretella, Zanchi, Bortolussi, Franchini (23’ st Radrezza). All. Torrente.

DIRETTORE DI GARA: Ceriello di Chiari

RETI: 32’ st Cannavò

NOTE. Ammoniti: Antoniazzi, Piana, Casini, Davi, Franchini.

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

CALCIO SERIE C – Al Dal Molin Arzignano Valchiampo – Padova, termina con il risultato di 0 a 1. Dopo un primo tempo in equilibrio, al 32’ della ripresa Cannavò porta avanti i suoi. I Giallocelesti tornano subito in campo per il turno infrasettimanale in programma mercoledì in trasferta a Mantova.