L’Arzignano Valchiampo cade a Lecco: sabato al Dal Molin la sfida con la Virtus Verona

LECCO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1

LECCO: Melgrati, Celjak, Enrici, Battistini, Pinzauti (11’ st Tordini 41’ st Galli), Ilari, Girelli, Zambataro, Lepore (32’ st Bianconi), Bunino, Zuccon. All. Foschi.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini (26’ st Fantacci), Bordo, Grandolfo (36’ st Lunghi), Cester (14’ st Belcastro), Gemignani (14’ st Cariolato), Barba, Piana, Bonetto, Davi, Parigi. All. Bianchini.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa

RETI: 28’ pt Zambataro, 32’ pt Cester, 20’ st Tordini.

NOTE. Espulsi: Ilari (46’ st). Ammoniti: Tordini, Girelli, Zambataro, Cester, Cariolato, Piana, Bonetto.

RECUPERO: 0’ pt, 6’ st.

CALCIO SERIE C – Nella 29^ giornata di campionato allo stadio Rigamonti-Ceppi il Lecco supera i giallocelesti con le reti di Zambataro nel primo tempo (28’) e Tordini nel secondo (65’). L’Arzignano Valchiampo nella prima frazione di gioco risponde subito al vantaggio avversario con Cester autore di una conclusione da fuori (32’) andando negli spogliatoi con la gara in parità. Nella ripresa il Lecco rimane in 10 e al 20’ trova il raddoppio. La squadra di Bianchini, pur con l’uomo in più, non riesce a trovare il gol per ristabilire la parità e tornare a casa con un punto.

Sabato prossimo al Dal Molin, con inizio alle ore 17.30, andrà in scena la sfida con la Virtus Verona.