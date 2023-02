Al Menti il Sangiuliano City in rimonta cala il tris al LR Vicenza

LR Vicenza – Sangiuliano City 1-3

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi, Pasini, Bellich; Begic (dal 79′ Valietti), Ronaldo, Jimenez (dal 79′ Zonta), Greco; Della Morte (dal 79′ Rolfini), Stoppa (dal 64′ Dalmonte); Ferrari. A disposizione: Brzan, Iacobucci, Sandon, Corradi, Cappelletti, Ndiaye, Zonta, Oviszach, Giacomelli. Allenatore: Francesco Modesto

Sangiuliano City – Grandi; Zugaro, Pascali, Alcibiade, Serbouti; Salzano, Metlika (dal 56′ Saggionetto), Fusi; Cogliati (dal 56′ Miracoli), Volpicelli (dal 74′ Firenze), Floriano (dal 87′ Baggi). A disposizione: Caviglia, D’Alterio, Ippolito, Qeros. Allenatore: Carmine Gautieri

Marcatori: 41′ Greco (LRV), 58′ Serbouti (S), 82′ Firenze (S)

Arbitro: Mario Perri di Roma 1, assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Simone Piazzini di Prato, quarto uomo Marco Zini di Udine

Ammoniti: Greco (LRV), Cogliati (S), Salzano (S)

Espulso: Greco (LRV) al 67′ per doppia ammonizione

Spettatori: 7.273 di cui 21 ospiti, incasso di 52.908 euro, compreso rateo abbonamenti

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Al 57′ allontanato dalla panchina il segretario Minutoli (S)

CALCIO SERIE C – Il Vicenza che vince ritrova l’incitamento dei suoi tifosi per la sfida casalinga con il Sangiuliano City ed in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen.

Torna a parlare (alla stampa) Francesco Modesto che, alla vigilia del match, chiede ai suoi una partenza finalmente decisa, senza vuoti o indecisioni.

Detto e fatto. Subito al 2’ occasione per Ronaldo deviata in angolo e poi, al 6’, colpo di testa di Bellich sul fondo. All’11’ sulla bella percussione centrale di Jimenez Begic impatta male calciando alle stelle.

Non inquadra di pochissimo la porta il rasoterra di Stoppa ben servito da Ronaldo.

Insistono i biancorossi e al 20’ ci prova dal limite dell’area anche Ierardi: si distende a deviare in corner Matteo Grandi, ex di turno.

Ci provano quindi Della Morte e Ferrari al volo, ma ancora niente di fatto.

E quando il primo tempo sembra dover andare in archivio sul risultato di 0-0 arriva il vantaggio dei padroni di casa grazie ad una girata al volo di Freddi Greco con il pallone che s’infila imparabilmente in rete facendo esplodere il Menti. 1-0. Ci prova anche Ronaldo, poi sono gli ospiti a mettere paura a Confente con un tiro sul fondo.

Inizia la ripresa e al 58’ il Sangiuliano, che sembra essere ripartito con altro piglio, trova il pareggio grazie ad un colpo di testa di Serbouti su azione di calcio d’angolo. 1-1 e tutto da rifare.

Al 64’ primo cambio per Modesto che sostituisce uno Stoppa stranamente appannato con Dalmonte. Il Vicenza resta però subito dopo in 10 per l’espulsione di Greco, che rimedia la seconda ammonizione di giornata.

Poco dopo la mezz’ora nuovi aggiustamenti tattici con Valietti , Rolfini e Zonta che prendono il posto di Begic (anche lui in ombra), di Della Morte e Jimenez, calati alla distanza dopo un buon primo tempo. Arriva invece il raddoppio del Sangiuliano con Firenze che riprende la respinta del palo sulla conclusione di Miracoli senza che nessun biancorosso (e in particolare Valietti) riesca a liberare l’area.

Annullato il possibile pareggio a Rolfini per un fallo di mano con conseguente ammonizione.

Cinque i minuti di recupero ed arriva anche il 3-1 di Baggi dopo una prima parata di Confente.

Finisce qui tra i fischi del Menti e la contestazione della tribuna in particolare nei confronti di Modesto, invitato caldamente a… dimettersi.