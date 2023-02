A Trento pareggio di rigore firmato Parigi per l’Arzignano Valchiampo

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-1

TRENTO: Desplanches, Fabbri, Attys (21’ st Damian), Petrovic, Pasquato, Garcia Tena, Di Cosmo (10’ st Ballarini), Suciu, Vitturini (21’ pt Semprini), Barison, Carletti (10’ st Sipos). All. Tedino.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Bordo (42’ st Tardivo), Grandolfo (15’ st Cester), Gemignani, Piana, Antoniazzi, Davi, Belcastro (15’ st Tremolada), Milillo, Parigi (31’ st Fyda). All. Bianchini.

DIRETTORE DI GARA: Ramondino di Palermo

RETI: 43’ pt Petrovic, 46’ pt Parigi (su rigore)

NOTE. Ammoniti: Garcia Tena, Sipos.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

CALCIO SERIE C – Nella sesta giornata del girone di ritorno arriva un’altra prova positiva dei giallocelesti che ottengono un punto importante fuori casa. Trento 1921 – Arzignano Valchiampo termina in parità con il risultato di 1-1, come nel match di andata. Giacomo Parigi, allo scadere della prima frazione di gioco, segna preciso il rigore (concesso dal direttore di gara per fallo in area su Antoniazzi) gonfiando la rete e rispondendo subito al vantaggio avversario grazie al colpo di testa di Petrovic al 43’.

Gli uomini di Bianchini con un punto aggiunto alla classifica si preparano alla gara di domenica per concludere questo trittico di impegni ravvicinati. Al Dal Molin arriverà il Pordenone capolista.