Il LR Vicenza cade al Menti nella ripresa rimontato dal Novara

LR Vicenza – Novara 1-2



L.R. Vicenza – Confente; Cappelletti (dal 66′ Ferrari), Bellich, Sandon; Valietti, Cavion, Zonta (dal 46′ Della Morte), Greco; Dalmonte, Stoppa (dal 76′ Giacomelli); Rolfini (dal 66′ Oviszach). A disposizione: Iacobucci, Brzan, Vescovi, Borsato, Jimenez, Mion, Begic, Giacomelli. Allenatore: Francesco Modesto

Novara – Pissardo (dal 10′ Desjardins); Benalouane, Ariaudo (dal 70′ Bonaccorsi), Ilanes; Masini, Calcagni (dal 82′ Marginean), Ranieri (dal 82′ Di Munno), Rocca, Urso; Vuthaj, Spalluto (dal 46′ Galuppini). A disposizione: Menegaldo, Carillo, Tentoni, Scariano, Gonzalez. Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Glauco Zanellati di Seregno, quarto uomo Gioele Iacobellis di Pisa

Marcatori: 30′ Rolfini (LRV), 50′ Masini (N), 77′ Rocca (N)

Ammoniti: Zonta (LRV), Rolfini (LRV), Illanes (N), Benalouane (N), Galuppini (N)

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C – Il tardo pomeriggio di mercoledì, nella cornice del Menti, vede tornare in campo il LR Vicenza reduce dall’inopinata sconfitta con la Juventus Next Gen e i rimpianti di aver perso l’occasione di riavvicinare la vetta della classifica.

Francesco Modesto “rivisita” la formazione con in difesa Cappelletti, Bellich, Sandon; centrocampo di contenimento con Zonta e Cavion mentre sugli esterni Valietti e Greco: in attacco il tridente Dalmonte, Stoppa e Rolfini. In panchina bomber Ferrari e il nuovo acquisto Della Morte insieme con tanti giovanissimi tra cui Mion e Vescovi (2005), Borsato (2004) e Brzan (2003).

Tre minuti dal fischio d’inizio e ci prova Stoppa con un rasoterra dal limite: blocca senza problemi Pissardo.

Al 6’ pronta la replica ospite con Calcagni e pallone a fil di palo.

Subito un cambio per il Novara che deve sostituire in porta l’infortunio Pissardo con Desjardins.

Dopo una lunga fase di gioco confusa e inframezzata da continui falli e lunghe pause alla mezz’ora, improvviso, arriva il vantaggio dei padroni di casa con una splendida deviazione al volo sotto porta di Alex Rolfini sul pallone messogli in area da Stoppa. 1-0.

Giusto il tempo di festeggiare e bella risposta del Novara sull’asse Rocca – Vuthaj: para a terra Confente.

Al 37’ ci prova Cavion dalla distanza: tiro alto sopra la traversa. Stessa sorte per il tentativo di Cappelletti sempre sull’assist di Stoppa.

Dopo tre minuti di recupero si chiude un primo tempo decisamente brutto illuminato soltanto dal gol.

Inizia la ripresa con il neo-acquisto Della Morte al posto di Zonta e, dopo cinque minuti, arriva il pareggio del Novara grazie ad un rasoterra a fil di palo di Masini, che poi fa esplodere la sua gioia irrefrenabile con una corsa per trequarti campo.

Pronta la risposta del Vicenza: bel pallone di Dalmonte per Rolfini, che prova il tiro a giro che si spegne sul fondo.

La rete sembra aver caricato la squadra ospite, che prova a spingere con maggiore continuità.

Cambia allora Modesto che toglie Cappelletti e Rolfini per dare spazio a Oviszach e Ferrari.

Anche dagli spalti i tifosi provano a dare la carica con un “vincere” che cerca di riscaldare anche l’atmosfera del Menti.

Ad un quarto d’ora dalla fine la panchina biancorossa si gioca la carta Giacomelli al posto di Stoppa, uno dei pochi ad avere, seppur sporadica, qualche idea e giocata.

Arriva invece il raddoppio dei piemontesi con Rocca, che va via indisturbato in progressione sulla fascia sinistra e poi lascia partire un diagonale che s’infila sotto il palo più lontano: 1-2.

In tribuna parte una contestazione nei confronti di dirigenza ed allenatore.

Ci prova Giacomelli in area con una girata: pallone sul fondo.

Ultima occasione e, dopo quattro minuti di recupero, al Menti con il Novara che fa festa ed il Vicenza incassa la sua seconda sconfitta consecutiva.