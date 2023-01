La Rangers Rugby Vicenza domenica chiude l’andata a Padova contro il Petrarca

RUGBY SERIE A – Domenica la Rangers Rugby Vicenza affronterà l’ultimo turno del girone di andata, con la sfida esterna alla Cadetta del Petrarca, quarta forza del torneo con cinque vittorie e quattro sconfitte ed un percorso altalenante in campionato con grandi partite contro le prime alternate a prestazioni negative contro le formazioni inseguitrici. Questo sarà il primo di una serie di scontri diretti fondamentali per il destino dei biancorossi, un vero e proprio “tour de force” sportivo.

La domenica successiva, per i ragazzi di Cavinato e Minto, sarà la volta della trasferta con il mai domo Verona, quinto in classifica, poi il test casalingo con Badia in piena lotta retrocessione, ed infine il big match fuori casa con gli inseguitori del Valsugana.

Fare punti con il Petrarca è un occasione ghiotta per allungare in classifica, visto il riposo forzato del Valsugana, ma alla Guizza sarà una gara durissima sia per le qualità che per la profondità della rosa dei Petrarchini che potranno contare su numerosi rinforzi dal Top10.

11^ giornata – 22/01/2023 ore 14.30

Petrarca Padova – Rangers Rugby Vicenza

Rugby Casale – Ruggers Tarvisium

Patavium Rugby Union – Rugby Paese

Rugby Badia – Romagna RFC

Verona Rugby – Valpolicella Rugby

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 42

Valsugana Rugby 37*

Ruggers Tarvisium 32

Petrarca Padova 28

Verona Rugby 24

Patavium Rugby Union 19

Casale Rugby 16

Rugby Paese 16

Valpolicella Rugby 15

Romagna RFC 10

Rugby Badia 5

*=deve ancora riposare