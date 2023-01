La Migross Asiago fa suo lo scontro diretto con il Val Pusteria: giovedì il Vienna

HOCKEY GHIACCIO – All’Odegar la Migross Supermercati Asiago Hockey centra una importantissima vittoria contro il Val Pusteria, sconfitto per 2-1, che le permette di accorciare e portarsi a ridosso della zona pre-playoff.

Barrasso deve rinunciare a Rigoni #19 e di fatto a Casetti, che compare a roster ma non giocherà nemmeno un minuto.

Primo tempo di studio per le due squadre, l’Asiago, in particolar modo, pare molto cauto nell’approccio alla partita, probabilmente per gestire al meglio le poche energie rimaste. Al 6′ Michele Marchetti va al tiro dalla sinistra, Sholl se la cava in due tempi. Poco dopo la metà del periodo gli ospiti si rendono pericolosi con Archambault, che salta Gios e gioca il disco per Bardaro, ma i leoni in qualche modo si salvano con Fazio e Gazzola. Al 13:35 gli ospiti passano in vantaggio con Catenacci che, servito da Archambault, spedisce il disco sotto la traversa da ottima posizione. I giallorossi poi hanno una occasione di powerplay e sfiorano il pari in due occasioni con Saracino, fermato solamente dal goalie ospite.

Nella seconda frazione l’Asiago può giocare subito in powerplay per una penalità a Bardaro, McShane serve bene Finoro ma Sholl riesce a salvare. Al 6′, in situazione di 4vs4, una sassata di Moncada viene fermata dal portiere ospite. Tre minuti più tardi il Val Pusteria va vicino al raddoppio con un taglio per Archambault sul quale interviene efficacemente Fazio. A metà tempo Salinitri viene lanciato a rete da Simpson, ma subisce il fallo di Glira da dietro e non riesce a freddare Sholl. In powerplay l’Asiago bombarda il portiere ospite che risponde colpo su colpo, anche sul preciso tiro all’incrocio di Gios una volta tornati in parità numerica. I padroni di casa, però, ormai hanno agganciato l’obiettivo e non mollano l’osso: azione prolungata e al 13′ in mischia Michele Marchetti firma l’1-1. Passano una quarantina di secondi e l’Asiago mette la freccia con Finoro, che mette in fondo al sacco un tiro di Stefano Marchetti respinto dalla balaustra. Nel finale di frazione gli ospiti mettono pressione in avanti, ma la difesa Stellata riesce a sbrogliare la matassa.

Nell’ultimo tempo la partita torna ad essere equilibrata, il Val Pusteria cerca il goal del pari mentre l’Asiago il colpo per mandare ko gli ospiti. All’11’ McShane si libera davanti alla porta, Sholl salva e Finoro insacca sul rebound, ma la rete non viene convalidato per un’ostruzione di McShane su Sholl dopo la sua conclusione. Un minuto più tardi gli stellati possono giocare in cinque contro tre tuttavia, nonostante qualche buona occasione, non bucano la guardia del portiere giallonero. Nei minuti finali il Val Pusteria si riversa in avanti e toglie il portiere per giocare con l’uomo in più: la difesa locale e Fazio reggono bene e alla sirena possono festeggiare il successo.

Una vittoria importante per la Migross Supermercati Asiago, che ferma una diretta concorrente ai pre-playoff e approfitta dello stop di Graz a Bolzano per portarsi a ridosso del 9° e 10° posto.

Giovedì all’Odegar ci saranno altri tre punti in palio, questa volta a contenderli all’Asiago ci saranno i Vienna Capitals.

Formazione Asiago: Fazio (Longhini), Gios, Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rutkowski, Rigoni F., Misley, Saracino, Stevan, Moncada, Zampieri, Simpson, Marchetti M., Salinitri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco. Coach: Barrasso.

Formazione Pustertal: Sholl (Smith), Sanna, Althuber, Pavlin, Plastino, Spencer, Willcox, Glira, Ege, Roy, Hannoun, Berger, Mantinger, Andergassen, Deluca, Ahl, Catenacci, Bardaro, Harju, Archambault, Spinell. Coach: Valtonen.

Arbitri: Piragic, Huber. Linesmen: Miklic, Rigoni.

La fotogallery di Serena Fantini