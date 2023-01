Dopo Linz la Migross Asiago cade di misura a Salisburgo: ora la Continental Cup

HOCKEY GHIACCIO – A meno di 48 ore dalla partita di Linz la Migross Supermercati Asiago Hockey torna sul ghiaccio per affrontare i Red Bull Salzburg alla Eisarena di Salisburgo. Il risultato al termine dei sessanta minuti parla di una vittoria di misura per 2-1 dei padroni di casa.

Barrasso, oltre ai preannunciati assenti, deve fare a meno anche di Saracino, alle prese con un’influenza.

Nel primo tempo i padroni di casa si ritrovano a doversi difendere in quattro dopo appena un minuto, ma l’Asiago non si gioca bene questa opportunità. Al 5′ è pericoloso McShane che se ne va in solitaria, tuttavia Kickert è attento e para. Pochi istanti dopo, è proprio il centro numero 91 dell’Asiago a finire in panca punito (la prima penalità stagionale) e il Salisburgo ne approfitta in meno di un minuto con Mario Huber, che infila in porta un disco rimasto libero davanti alla gabbia di Fazio. I Leoni al 13′ hanno una superiorità numerica di quattro minuti, ma il penalty killing dei Red Bull (primo per efficacia in tutta la lega) è ben oliato e disinnesca ogni potenziale pericolo.

Nella prima metà del secondo periodo l’Asiago gioca bene e mette in difficoltà i padroni di casa, che si salvano su un contropiede di Salinitri grazie al proprio goalie. Nel momento migliore dei giallorossi sono, però, gli ospiti a segnare la rete del 2-0 con un tiro dalla blu di Genoway deviato da Meyer davanti porta. Il gol toglie smalto all’Asiago che nei restanti dieci minuti fatica a proporre il proprio gioco e si limita ad arginare gli attacchi austriaci, anche grazie ad un’ottima prestazione di Fazio, bravo nel salvare la sua porta in in più di un’occasione.

Nel terzo tempo la partita è più equilibrata e i Leoni con tanto orgoglio cercano di riaprirla. All’9′ in powerplay l’Asiago trova la rete del 2-1 con Finoro, che da posizione centrale fredda Kickert con un preciso tiro di polso. Si tratta della ventesima rete stagionale per l’attaccante n. 92. I Red Bull hanno poi un’occasione enorme con Wukovits, ma Fazio si allunga e salva i suoi. Al 13′ penalità di cinque minuti per MacWilliam e Finoro a causa di una rissa, di fatto, i due non rientraranno più sul ghiaccio. Nell’ultimo minuto gli stellati tolgono il portiere per giocare in sei contro cinque, ma la mossa non porta i frutti sperati e al suono della sirena sono i padroni di casa a poter festeggiare.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si congeda così dalla ICE Hockey League e dovrà ora concentrarsi sulla Finale di Continental Cup, che si giocherà ad Angers in Francia dal 13 al 15 gennaio.

Red Bull Salzburg: Kickert (Tolvanen), Lewington, Schneider, MacWilliam, Wukovits, Stapelfeldt, Robertoson, Loney, Genoway, Harnisch, Thaler, Huber P., Schreier, Steffler, Maier, Nissner, Meyer, Wurzer, Baltram, Huber M. Coach: McIlvane

Asiago: Fazio (Longhini), Gios, Misley, Vallati, Stevan, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Gazzola, Moncada, Rutkowski, Zampieri, Simpson, Marchetti M., Salinitri, McShane, Finoro, Castlunger, Magnabosco.

Coach: Barrasso.

Arbitri: Ofner, Smetana. Linesmen: Riecken, Seewald.

La fotogallery di Serena Fantini