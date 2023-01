A Broni Velcofin Vicenza in crescita, ma non basta per conquistare i primi punti

Logiman Broni – VelcoFin Interlocks Vicenza 55-44 (14-11; 24-20; 41-31)

Broni: G.Miccoli, M.Carbonella, G.Sorrentino 2 (1/1 da 2), C.Corti ne, A.De Pasquale 6 (1/5,0/4), G.Manzotti 10 (2/9,2/8), C.Colli (cap) 8 (0/5,2/3), A.Kantzy 5 (1/5,1/4), V.Grassia 6 (1/5, 1/4), I.Bonvecchio 9 (2/4,0/1), C.Mattera 1 (0/3 da 2), L.Coser 8 (4/4,0/3). Allenatore Michael Magagnoli Tiri da 2: 14/45 – Tiri da 3: 5/26 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 55 20+35 (Kantzy 11) – Assist: 11 (Bonvecchio 3) – Palle Recuperate: 8 (Manzotti 3) – Palle Perse: 20 (Mattera 5)

Vicenza: E.Sasso 2 (1/2,0/3), A.Garzotto ne, E.Castello 4 (2/6,0/2), A.Fontana, V.Sturma (cap) ne, S.Roma 7 (1/8,1/2), A.Peserico 4 (2/4,0/1), G.Amatori 8 (1/4,1/1), S.Vujacic 11 (2/6,2/5), V.Giordano 8 (2/6,0/2). Allenatore Marco Silvestrucci Tiri da 2: 11/36 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 10/20 – Rimbalzi: 36 6+30 (Roma 7) – Assist: 8 (Amatori 2) – Palle Recuperate: 14 (Giordano 6) – Palle Perse: 18 (Roma 7)

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Le nuove cose buone fatte vedere al PalaVerde di Broni dalle ragazze di Marco Silvestrucci ancora non bastano per redimere alcuni vecchi peccati persistenti, che alla fine pesano come macigni sul risultato finale (ad esempio, gli errori a cronometro fermo). In qualche modo la spuntano le neroverdi di casa che però nella seconda metà dell’ultimo quarto hanno davvero visto i sorci verdi. Vicenza rinasce da -13 e va quasi a prendere Broni (46-44 a 3’19” dalla fine), con un furibondo coach Magagnoli costretto a chiamare time-out. Poi l’inerzia di gara si inverte, forse la tensione gioca un brutto scherzo alle rossobianche che commettono troppi errori, anche piccoli, tuttavia nel momento sbagliato. Vicenza non segna più, Broni ringrazia e riprende nei due minuti finali quello che aveva perso, vincendo ai liberi e a rimbalzo una gara non bella tecnicamente però avvincente dal punto di vista agonistico.

In classifica non cambia nulla, ma intanto abbiamo avuto un primo e parziale assaggio di quello che Vicenza potrebbe diventare nella seconda parte di stagione. Viviana Giordano ha già fatto vedere quello che potrà fare con le sue doti di regista che attacca l’area avversaria e Sofia Roma, praticamente senza allenamenti con la squadra, si è già dimostrata agile e valida a rimbalzo, oltre a possedere un buon tiro da qualunque distanza. Inoltre mancavano una seconda interna (Vanessa Sturma) e una guardia dinamica come Gaia Reschiglian. Logiman non ha disputato la sua miglior partita anche se pensiamo che a ciò abbia contribuito la buona tenuta difensiva di Vicenza, almeno fino al momento del black-out finale. Andiamo velocemente in cronaca.

In avvio di gara due assist (Peserico e Amatori) permettono ad Elena Castello il 4-0 da sotto. Risponde Lucrezia Coser in reverse su altro assist di Manzotti e pareggia De Pasquale a cronometro fermo. Ancora Alice Peserico fornisce a Sofia Roma la palla per 4-6, a cui risponde Kantzy. Punteggio 6-6 al 4’ ma poi Broni allunga dalla lunetta con Bonvecchio e con un jumper di Manzotti per il 10-6 di metà primo quarto. E’ 12-6 con una quasi tripla di Bonvecchio, poi si susseguono vari tentativi falliti da ambo le parti. La prima ad infilare di nuovo il canestro è Roma con una bomba centrale su servizio della neo-entrata Giordano. Ancora sbagli da lontano di Broni e poi cambio massivo di coach Magagnoli che chiama time-out e sostituisce quattro ragazze. Nel finale Vicenza alza la pressione in difesa ma Roma fa 1/2 per due volte dalla lunetta contro il 2/2 di capitan Colli e dopo 10 minuti il risultato è 14-11. Subito tripla di Kantzy su assist di Miccoli ma poi ci vogliono un paio di minuti con molta confusione in campo prima del 19-11 di Grassia a cui risponde in entrata Giordano. Ancora errori al tiro e palle perse, non c’è nebbia dentro al PalaVerde tuttavia è uguale… Giordano è molto attiva ma fa 1/4 dopo essersi procurata due giri in lunetta (19-14 al 5’) e ancora Grassia su servizio di Miccoli porta Broni a +7 (21-14) prima del 21-16 di Amatori in entrata. La quale si procura altri due liberi con fallo di Grassia su una virata spettacolare ma spreca ancora dalla lunetta. Un po’ meglio per Mattera che fa 1/2 prima del 22-18 di Giordano in sospensione dalla media a 1’30” dal riposo. Molto attiva, Viviana prende anche rimbalzo in attacco subendo fallo e finalmente fa 2/2. Replica De Pasquale in mezzo al traffico per il 24-20 di metà gara. Il brutto 5/12 ai liberi condanna Vicenza a restare dietro nonostante una certa superiorità in difesa e sulle palle vaganti, mentre Broni conferma scarsa propensione al tiro da lontano (1/14) ma ottima precisione a cronometro fermo (87% con 7/8). Per Vicenza 18 punti su 20 sono delle tre ex-Broni (Castello, Roma, Giordano), con Viviana che sembra tornata quasi quella degli anni scorsi.

Al rientro dagli spogliatoi subito Coser, poi liberi di Giordano (1/2) e Amatori (2/2) e ancora Coser per Broni imitata da Peserico in jumper dall’angolo (28-25 al 4’). Giordano ruba palla e Castello va da 3 per il pareggio ma sbaglia. Non fallisce invece Manzotti che fa 31-25 con la seconda tripla di Broni. Intanto si va mettendo in luce sotto il suo canestro Sofia Roma che fa vedere come a rimbalzo la musica per Vicenza potrà cambiare di molto. Purtroppo ancora 1/2 di Amatori per il 31-26, con Broni che a metà terzo quarto ha qualche problema con i falli. Un paio di errori vicentini prima del 31-28 di Peserico ben pescata da Amatori al 7’. Il nuovo acquisto di Logiman, Giulia Sorrentino, si inventa nel traffico il canestro del 33-28 beffando Vujacic e poi altro 2/2 di De Pasquale prima della bomba di Colli dall’angolo su assist di Coser. Poi 38-30 a -1’30” con elegante passo e tiro di Vujacic. Ancora errori per entrambe le squadre prima del fallo sulla slovena in contropiede, che fa ancora 1/2 per il 38-31 a -26.8”. Time-out Broni per preparare l’ultimo tiro e miracolo di Sorrentino che trasforma in assist per la tripla di Manzotti a -2” una palla quasi persa. Incredibile, ma è 41-31 e per fortuna De Pasquale non mette dentro uno scippo dell’ultimo secondo. Il massimo vantaggio interno arriva a inizio ultimo quarto con la bomba di Colli (+13, 44-31) ma Amatori replica da 3 allo scadere dei successivi 24”. Due minuti segnati da errori da lontano di Broni e poi sfortunata Castello che in ricaduta da un rimbalzo serve Grassia per il +12 (46-34 al 3’). Coach Silvestrucci chiama subito time-out perché ci sono molti piccoli errori di Vicenza e Broni sta scappando. Ancora errori e palle perse fino al 5’ quando finalmente entra un tripla di Vujacic su assist di Castello. La slovena replica dopo una manciata di secondi stavolta su recupero e assist di Peserico (non rilevati ufficialmente) e time-out immediato Broni.

Per la squadra di casa continua il brutto momento e Sasso prima, servita sotto canestro da Giordano e Vujacic poi su persa di De Pasquale fanno il 46-44 ricordato all’inizio. Ma è l’ultimo canestro per Vicenza. Riparte Broni con Manzotti in entrata, un contatto dubbio su Roma non favorisce le ospiti, poi segna Coser il 50-44 su assist di Bonvecchio. Sbaglia Giordano, sbaglia Manzotti da lontano come pure Vujacic e time-out Vicenza a -1’12” però ormai è tardi. Solo Broni nell’ultimo giro di lancetta: Manzotti fa +8 e poi il 3/4 di Bonvecchio a cronometro fermo fissa il 55-44 con cui la gara va in archivio.

Peccato, per Vicenza poteva andare diversamente ma alla fine si sono scontati tanti piccoli episodi a sfavore contro un avversario dall’elevato tasso di esperienza e che al momento opportuno ha fatto quello che serviva. Comunque i segnali di ripresa sono ben evidenti e la partita di sabato prossimo a Vicenza contro Basket Carugate potrebbe essere quella buona per muovere la classifica.