Sabato sera a Voghera testa-coda per la capolista Autosped contro Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – AS VelcoFin Interlocks Vicenza, ancora frastornata per la rinuncia (speriamo temporanea) al basket giocato della capitana Federica Monaco, affronta l’impegnativa – se non impossibile – trasferta di Voghera con l’animo di chi non ha nulla da perdere.

Con la vittoria in trasferta (61-68) nel recupero settimanale contro Costa Masnaga, Autosped BCC si porta in vetta alla classifica del girone Nord di A2 femminile e si conferma come la squadra più forte del lotto, quella con le più concrete ambizioni di ottenere la promozione in A1.

La formazione di coach Molino ha le sue punte di diamante in Sofia Marangoni e Valentina Bonasia, migliori marcatrici nell’incontro di Costa assieme ad una rediviva Gisel Villarruel. Ferme ai box per infortunio la forti Giulia Rulli (ala) e Ashley Ravelli (guardia, ex Empoli), il roster BCC presenta altre individualità di rilievo, a partire dai centri Valentina Gatti, alla sua quinta stagione a Castelnuovo dopo una vita in A1 e Nina Premasunac (ex Broni ed Empoli in A1); poi le ali Carlotta Gianolla (lo scorso anno a Lucca in A1) e i prodotti del vivaio Reyer Giovanna Smorto (guardia, lo scorso anno 24 gare con Venezia) e Francesca Leonardi (ala, ex Crema, Venezia e Ponzano). Un’incognita per Castelnuovo potrebbero essere le scorie fisiche e mentali lasciate dal faticoso recupero con Costa, ma è difficile pensare che una squadra così potente possa risentirne più di tanto.

Per quanto riguarda Vicenza, la cui situazione di classifica richiede una reazione forte ed urgente, questa la dichiarazione di coach Marco Silvestrucci: “Per noi è una sfida molto interessante in casa della prima in classifica, seria pretendente alla promozione, con tante giocatrici con esperienza in A1. Quindi andiamo a Voghera per cercare di ben figurare e per prepararci al meglio per lo sprint di fine andata. Dobbiamo dare dimostrazione di essere “vive” e questa partita, seppur estremamente competitiva per noi, deve dare delle risposte precise in questo senso”.

La gara si gioca sabato 25 novembre alle ore 20.30 al PalaOltrepò di Voghera (PV), via Primo Maggio.

Gli arbitri sono Stefano Pulina di Rivoli (TO) e Stefano Caneva di Collegno (TO)

Diretta streaming della gara sul canale Youtube di BC Castelnuovo Scrivia