Goleada del Vicenza calcio femminile: 9-0 contro la Sambenedettese

Vicenza Calcio Femminile – Sambenedettese 9-0 (5-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 13 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 19 Schiavo (da int. 8 Maddalena), 69 Gobbato, 4 Missiaggia (c), 6 Battilana (dal 56’ 24 Pagiarino), 16 Sule (da int. 14 Bauce), 21 Cattuzzo, 22 Marchiori (dal 61’ 20 Plechero), 5 Penzo, 7 Montemezzo (dal 56’ 11 Dal Bianco). A disposizione: 1 Dalla Via, 15 Pegoraro, 11 Dal Bianco, 20 Plechero, 24 Pagiarino, 2 Cecchinato, 8 Maddalena, 14 Bauce, 9 Basso

All. Dalla Pozza Moreno

SAMBENEDETTESE – 1 Sbranchella, 2 Langiotti, 3 Tarakhel, 4 De Luca, 5 Natalini, 6 Di Salvatore, 7 Ponzini (dal 79’ 16 Mandolesi), 8 Marano (c), 9 Poli, 10 Pontini, 11 Sacchini. A disposizione: 13 Lelli, 14 Sgariglia, 15 Angelini, 16 Mandolesi, 17 Belleggia, 12 Castiglione, 18 Ferretti. All. Gregori Enrico

Marcatrici: 16’, 18’, 23’ Sule (V); 33’ Marchiori (V); 39’ Cattuzzo (V); 56’ Penzo (V); 70’, 73’ Bauce (V); 90’ Maddalena (r) (V).

Arbitro: Piccolo Michele (Pordenone); assistenti: Centomo L., Alim A. (Schio)

Recupero: 1’; 0’.

CALCIO SERIE C – Tutto facile per il Vicenza calcio femminile che, davanti al pubblico di casa, travolge la Sambenedettese per 9-0, con cinque reti nel primo tempo e quattro nel secondo.

Spiana la strada la tripletta di Sule, poi vanno a segno Marchiori, Cattuzzo, Penzo, Bauce e Maddalena.