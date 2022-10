La Rangers Rugby Vicenza domenica contro Patavium per il poker

Dopo la vittoria al cardiopalma di sette giorni fa, la Rangers torna a giocare in trasferta per misurarsi con Patavium Rugby Union.

La formazione padovana, neopromossa in Serie A, è frutto della sinergia tra i club di Rubano, da cui eredita l’esperienza di diverse stagioni in Serie A, e Selvazzano. I rossoverdi, dopo le pesanti sconfitte rimediate nelle prime due giornate, sono tornati rinfrancati dalla trasferta a Cesena con il Romagna, non solo per la prima vittoria, ma anche per la conquista del punto bonus offensivo che gli ha permesso di staccarsi di qualche lunghezza dalla coda della graduatoria. Morale alto quindi per il XV guidato dall’ex tecnico biancorosso Luca Faggin, che vorrà ben figurare anche davanti al pubblico di casa.

La Rangers arriva all’ultimo turno di questo primo blocco del torneo alla guida della classifica, al pari del Petrarca, con un bottino di 14 punti, frutto di tre vittorie su tre e due bonus offensivi.

Le due vittorie sul filo di lana con Verona e Valsugana stanno plasmando e fortificando le certezze della rosa di Cavinato e Minto e come visto a Badia, alla Rangers servirà la massima attenzione e concentrazione per non sottovalutare la gara ed imporre gioco e ritmo sin dal primo minuto per continuare a volare prima del turno di riposo.

Dirigerà l’incontro il Sig. Lorenzo Daniele Sacchetto di Rovigo.

4° giornata 23/10/2022 ore 14:30

Patavium Rugby Union v Rangers Rugby Vicenza

Rugby Badia v Petrarca Padova

Verona Rugby v Rugby Casale

Valpolicella Rugby v Rugby Paese

Valsugana Rugby Padova v Romagna RFC

riposa Ruggers Tarvisium

Classifica

Petrarca Padova 14

Rangers Rugby Vicenza 14

Valsugana Rugby 11

Ruggers Tarvisium 10

Casale Rugby 9

Verona Rugby 6

Valpolicella Rugby 5

Patavium Rugby Union 5

Rugby Paese 1

Rugby Badia 0

Romagna 0