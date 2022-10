La guardia slovena Sara Vujacic nuovo acquisto per AS Vicenza Velcofin

Nuovo acquisto per A.S. Vicenza VelcoFin InterLocks: a rafforzare la squadra berica é arrivata Sara Vujacic,

nata a Maribor Slovenia 14 febbraio 1996.

Guardia mancina di altezza cm 1,80, ha iniziato a giocare nell’AJM Maribor con esperienze in Germania dal 2014 al 2016 (con un ritorno al Maribor) per poi passare negli Stati Uniti dal 2016-2018 nei college e quindi 2018-2020 nell’Università del Maryland. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Spagna.

Fa parte della nazionale slovena.

Statistiche dell’ultimo anno giocato in Spagna campionato di A2 nel quintetto base del Qazeres Extremadura

28 partite: 7,3 punti a partita, 1,8 rimbalzi, 0,7 assist – Al tiro 52,9 da due, 31,6 da tre, 74,1 ai tiri liberi.