Anthea Vicenza Volley “scalda i motori” contro un Trento già in versione campionato

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Un test inaugurale per iniziare a trovare i primi meccanismi di squadra e le intese all’interno del rettangolo di gioco.

Sabato l’Anthea Vicenza Volley ha sostenuto il primo allenamento congiunto nella marcia di avvicinamento al campionato di A2 femminile, con le ragazze di Ivan Iosi impegnate nel girone B. Ospiti al palazzetto dello sport di Vicenza le trentine targate Itas, una delle “big” del girone A.

Tre a uno il risultato a favore di Trento in cattedra soprattutto nella fase centrale del test match, mentre Vicenza ha retto egregiamente il confronto in particolar modo agli estremi, cedendo 23-25 il primo parziale e vincendo con lo stesso punteggio il quarto giocato di comune accordo tra le due formazioni. Nella metà campo-Anthea Vicenza Volley, la miglior marcatrice è risultata l’opposta Julia Kavalenka (23 punti), reduce dall’avventura internazionale con il Portogallo nella qualificazione agli Europei. In doppia cifra anche la centrale Lisa Cheli (15 punti) e la schiacciatrice Jessica Panucci (12): per l’Itas (in evidenza con 16 muri di squadra) la miglior marcatrice è stata l’americana Dehoog (14).

A tirare le somme del test match è coach Ivan Iosi. “La caratura dell’avversario imponeva una soglia di attenzione e una qualità di gioco decisamente alte, sapevamo di incontrare una squadra dalle ambizioni importanti e già rodata in alcuni meccanismi di gioco, oltre ad avere consolidate esperienze pallavolistiche. Abbiamo interpretato la gara nel miglior modo possibile, visto il nostro attuale momento, mostrando per larghi tratti potenzialità, coesione, soluzioni e un atteggiamento sempre propositivo. Abbiamo commesso qualche imprecisione naturale, ma contemporaneamente sviluppato fluidità e lasciato intravedere spunti estremamente interessanti. Sono molto soddisfatto sia di come queste splendide ragazze si stiano allenando, sia di come abbiano saputo tener testa a un team così affermato: la nostra prima uscita stagionale mi regala ben più che una soddisfazione; brave ragazze, continuiamo così, la strada è quella giusta”.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-ITAS TRENTINO 1-3 (23-25, 15-25, 19-25, 25-23)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Farina 8, Kavalenka 23, Panucci 12, Cheli 15, Ferraro 1, Legros 7, Formaggio (L), Groff, Ottino, Digonzelli, Martinez, Galazzo. N.e.: Munaron. All.: Iosi

ITAS TRENTINO: Bonelli 2, Mason 11, Moretto 10, Dehoog 14, Michieletto F. 9, Fondriest 6, Parlangeli (L), Libardi (L), Michieletto A. 2, Bisio 6, Meli 2, Stocco 2. All.: Saja