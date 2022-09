CALCIO SERIE C – Michele Cavion vestirà la maglia del L.R. Vicenza anche per le prossime tre stagioni!

“E’ stata una trattativa lunga, ma per me il Vicenza sportivamente rappresenta tutto – ha dichiarato il centrocampista scledense – Qui sono nato e cresciuto calcisticamente e sento l’enorme affetto dei tifosi. Io cercherò di ripagarli dando in campo il 200% perché ognuno deve fare la sua parte”.