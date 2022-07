CALCIO SERIE C – La società LR Vicenza comunica di aver sottoscritto un accordo con Alex Rolfini, sino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo a favore del club biancorosso.

Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì.

Rolfini, attaccante classe ’96, la scorsa stagione con l’Ancona è sceso in campo in 38 occasioni, in campionato, siglando 18 reti e fornendo 4 assist.

In precedenza, ha vestito le maglie di Fano, Legnago, Fermana, Gozzano e Carrarese.