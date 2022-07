Marco Bernardi e Sofia Panzarin (Atletica Vicentina) d’argento ai tricolori juniores

ATLETICA LEGGERA – Un fine settimana con tanti appuntamenti di richiamo per l’atletica mentre a Rieti vanno in scena i Tricolori juniores su pista.

Nella seconda giornata di gare argento per Marco Bernardi (Atletica Vicentina) nel giavellotto con 66.05. L’allievo di Antonio Lazzaretto è in possesso dello standard per i Mondiali di Calì in programma ad Agosto. Ai piedi del podio Kristian Lazzaretto con 60.99. Sempre nel giavellotto argento per Sofia Panzarin, seguita dal padre Alberto, con il nuovo primato di 44.11. Nella giornata inaugurale il vento contrario ha fatto da compagnia ai velocisti.

Domenica 10 luglio, allo stadio comunale di Grumolo delle Abbadesse, organizzato dalla società Asd Atletica Grumolo, Campionato Regionale Individuale Ragazzi. Circa 400 atleti della categoria ragazzi (12 e 13 anni) vanno a caccia dei titoli veneti individuali. Il programma tecnico del campionato regionale prevede 16 gare: 60, 1000, 60 hs, marcia (2 km), alto, lungo, peso e vortex, sia maschili che femminili. Previste anche gare di contorno per i cadetti (80, 300 e 1000, sia maschili che femminili). Inizio alle 15.50. ISCRITTI

Domenica 10 luglio, allo stadio comunale di Agordo (Belluno), organizzato dalla società Atl. Agordina, Campionato Regionale Master di Pentathlon Lanci, Staffette e 10.000 metri su pista. Un’intera giornata di gare dedicata all’atletica “over 35”, in abbinamento al Memorial Giuseppe “Bepi” Franco.

In palio i titoli veneti master nel pentathlon lanci (martello, peso, disco, giavellotto e martello con maniglia corta), nelle staffette (100/200/300/400 e 4×1500 maschili; 100/200/300/400 e 4×800 femminili) e nei 10.000 metri. Previste anche gare di contorno, sempre dedicate ai master: 200 ostacoli, 4×100, 100, 200 e 800, sia maschili che femminili. La manifestazione ha carattere “open” ed è anche tappa del circuito Stadion 192. Inizio alle 9.30. ISCRITTI

