NUOTO – A Budapest brilla la stella di Thomas Ceccon. Ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento in Ungheria domina i 100 dorso abbattendo il record del mondo in 51”60.

Il ventunenne di Schio, portacolori della Leosport, ha strappato il primato allo statunitense Ryan Murphy, che nuotò in 51″85 ai Giochi Olimpici di Rio 2016, argento con il tempo di 51″97. Bronzo ad un altro statunitense, Hunter Armstrong, con 51″98.