A Creazzo grande festa per il ritorno “mondiale” di Thomas Ceccon

NUOTO – Ne ha fatta di strada da quando quel bambino un po’ cicciottello, come lo ricorda la sua prima allenatrice, Anna Vallarsa, si presentò alle piscine della Leosport a Creazzo.

Thomas Ceccon, 21 anni compiuti lo scorso 27 gennaio, già nel segno zodiacale, l’Acquario, aveva indicato il suo futuro.

Un futuro o, meglio, un presente che lo vede campione e recordman del mondo nei 100 dorso, medaglia d’oro nella staffetta dei 100 misti e bronzo in quella dei 100 stile libero.

Nella stessa rassegna iridata ha siglato il record italiano nei 50 farfalla in 22″79 e nei 50 dorso in 24″46.

Lui, però, resta per tutti “il bocia”, quel ragazzino un po’ cicciottello come lo ricorda la sua prima allenatrice Anna Vallarsa.

Risultati che farebbero montare la testa a tutti e, invece, come racconta il suo tecnico Alberto Burlina, quando nuota troppo forte Thomas dice: “Eh, il cronometro sarà rotto”.

Neppure il tempo di festeggiare che già si riparte con la nazionale per un collegiale in vista dei prossimi Campionati europei in programma a Roma dall’11 al 21 agosto.

E dove Thomas sarà l’uomo da battere. Ma a lui, da sempre, piacciono le sfide, anzi vorrebbe che qualcuno gli strappasse il record del mondo per poi riprenderselo.