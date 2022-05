L’Arzignano Valchiampo festeggia la promozione in serie C

CALCIO SERIE D – E’ festa per l’Arzignano Valchiampo che festeggia la promozione in serie C.

L’ultima di campionato, andata in scena domenica a Chioggia, non é stata una partita dalle mille emozioni e non certo adatta ai deboli di cuore: in 90′ ci si giocava infatti un’intera stagione.

E la squadra di Bianchini, dopo essere passata in svantaggio, nel secondo tempo ha attaccato con continuità, colpendo prima una traversa con Bonetto e poi segnando il gol del pareggio con Gnago.

L’ultimo brivido era il salvataggio sulla linea di Molnar e poi poteva esplodere la gioia gialloceleste al termine di una stagione dominata e che ha visto il giusto riconoscimento sul campo.