Il LR Vicenza chiede la spinta dei suoi tifosi con il Cosenza: prezzi scontati al Menti

CALCIO PLAYOUT SERIE B – Il dodicesimo giocatore in campo! Una volta di più i tifosi biancorossi sono chiamati a raccolta per spingere il LR Vicenza nella decisiva sfida salvezza contro il Cosenza in programma giovedì 12 maggio alle ore 20.30.

E proprio per questo la società ha deciso di applicare una speciale tariffa, valida in prevendita, rispetto al prezzo dei tagliandi applicato abitualmente.

La promozione è attiva solamente in prevendita dalle ore 15 di lunedì 9 maggio alle ore 15 di giovedì 12 maggio, sia online (solo con LR Vicenza Card) che nei punti vendita in provincia di Vicenza.

Per coloro che hanno sottoscritto il pack nel girone di ritorno, sarà attivo il diritto di prelazione per il posto acquistato in precedenza, dalle ore 15 di lunedì 9 maggio e fino alle ore 15 di giovedì 12 maggio. Per tutti i posti non occupati dai possessori dei pack invece la vendita libera inizierà dalle ore 15 di lunedì 9 maggio.

Di seguito i prezzi che verranno applicati, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita:

Tribuna Centrale Interno: 25,00 €

Tribuna Centrale Ridotto (donne, over 60 e under 18): 15,00 €

Tribuna Centrale Under 14: 10,00 €

Tribuna Centrale Under 10: 5,00 €

Distinti Intero: 10,00 €

Distinti Ridotto (donne, over 60 e under 18): 10,00 €

Distinti Under 14: 5,00 €

Distinti Under 10: 5,00 €



Curva Sud tariffa unica: 5,00 €

Saranno inoltre aperti solo i punti di prevendita fisici con sede nella provincia di Vicenza e sarà attivo anche LR Store per la vendita dei tagliandi dalle ore 15 alle ore 18.30 di lunedì 9 maggio, martedì 10 e mercoledì 11 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (orario continuato).



Dalle ore 15.30 di giovedì 12 maggio e fino alle ore 21.15 di giovedì 12 maggio, i biglietti potranno invece essere acquistati alle tariffe abituali, più diritti di prevendita.

Tribuna Centrale intero: 40,00 €

Tribuna Centrale ridotto donne, over 60 e under 18: 35,00 €

Tribuna Centrale ridotto under 14: 15,00 €

Distinti intero: 20,00 €

Distinti ridotto donne, over 60 e under 18: 16,00 €

Distinti ridotto under 14: 10,00 €

Curva Sud intero: 15,00 €

Curva Sud ridotto donne, over 60 e under 18: 12,00 €

Curva Sud ridotto under 14: 8,00 €

E’ previsto inoltre, per tutti i settori, un ticket a 5,00 euro riservato agli under 10 anni.

La capienza massima è pari al 100% dei posti disponibili, come da attuali disposizioni vigenti.

Tutti i possessori di voucher potranno utilizzare il credito per acquistare titoli per la partita in oggetto.



Ospiti:

La prevendita sarà attiva sino alle ore 19 di mercoledì 11 maggio

Curva Nord: 15,00 €

Curva Nord ridotto donne, over 60 e under 18: 12,00 €

Curva Nord ridotto under 14: 8,00 €

• CENTRO DI COORDINAMENTO CLUB BIANCOROSSI: lunedì 9 maggio dalle ore 15 alle ore 18.30, martedì 10 e mercoledì 11 dalle 9.30 alle 18.30

• LR STORE – STADIO MENTI: lunedì 9 maggio dalle ore 15 alle ore 18.30, martedì 10 e mercoledì 11 dalle 9.30 alle 18.30

• ON-LINE: collegandosi al sito sport.ticketone.it fino alle ore 19:30 di giovedì 12 maggio.

• BIGLIETTERIE GIORNO GARA: biglietterie Stadio Menti via Natale Del Grande, adiacente settore Distinti attive il giorno gara dalle ore 9.30 e fino alla fine del primo tempo.

PUNTI VENDITA:

Vicenza:

• Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

• Bar Tabaccheria Allo Stadio – Via Natale Del Grande

Bassano del Grappa

• Dischiponte – Via Angarano 9 – Bassano del Grappa

Thiene

• Bar Stazione – P.zza Matteotti, 1/3