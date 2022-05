Civitus Allianz Vicenza chiede strada ad Olginate per strappare il pass dei playoff

BASKET SERIE B MASCHILE – Domenica 8 maggio é in programma l’ultima partita della stagione regolare per la Civitus Allianz Vicenza: i biancorossi, dopo la sconfitta contro Monfalcone, sono obbligati a vincere contro Olginate se non vogliono rischiare di perdere il loro posto ai play-off. Sì, perché in caso di sconfitta, e

contemporanea vittoria di Fiorenzuola, sarebbero gli emiliani a prendersi un posto tra le prime otto.

Palla a due alle 18, diretta come di consueto su LNP Pass.

La situazione in classifica è a dir poco intricata: al momento, Vicenza, Desio e Monfalcone sono

appaiate a quota 30, dopo il successo dei friulani contro Padova. La cosa singolare è che solo i

vicentini non sono ancora qualificati ai play-off matematicamente, per colpa degli scontri diretti

contro Fiorenzuola. La classifica avulsa premia i brianzoli, al momento sesti, con i biancorossi

settimi e la Falconstar ottava; Fiorenzuola, nona, dista due punti. In caso di successo, la Civitus

Allianz sarebbe certa di prendersi un posto tra le prime otto, con diverse variabili: in caso di arrivo a

pari punti solo con Desio, sarebbe Vicenza a prendersi il sesto posto; se invece vincesse

Monfalcone, ma non Desio, all’ultima, dando per scontata la vittoria berica, sarebbe la Falconstar ad

accaparrarsi il piazzamento migliore dopo aver ribaltato lo scontro diretto la settimana scorsa.

Chi vorrebbe approfittarne è Fiorenzuola, ma la squadra emiliana si qualifica ai play-off solo in caso di

arrivo a pari punti con Vicenza, perché ha perso gli scontri diretti sia con Desio che con

Monfalcone.

In questa elaborata situazione di classifica, ora Vicenza deve battere la Nuova Pallacanestro

Olginate, penultima in classifica e già sicura del proprio posto nella griglia play-out, senza

possibilità di cambiarlo. Tuttavia, il match contro la formazione lecchese non va assolutamente

sottovalutato: sicuramente, Olginate arriverà in terra berica desiderosa di prepararsi al meglio in

vista dei play-out, cercando di giungere agli spareggi decisivi dopo una buona prestazione.

I ragazzi di Ciocca dal canto loro non possono assolutamente prendere sotto gamba l’avversario: la partita, quindi, andrà giocata al massimo delle proprie possibilità, per cercare di ottenere la qualificazione

alla post-season, che sarebbe assolutamente meritata al termine di questa bellissima stagione.