Sabato 7 maggio il nuovo numero di SPORTvicentino in edicola

Ed eccoci in edicola, sabato 7 maggio, con il nuovo numero di SPORTvicentino.

Copertina dedicata al LR Vicenza o, meglio, ai suoi tifosi straordinari protagonisti come non mai in questo finale di stagione nello spingere i biancorossi verso i playout: l’editoriale del nostro direttore Paola Ambrosetti.

All’interno tante discipline su cui sono stati puntati i riflettori a cominciare dalla scherma con le ragazze del Circolo della spada Vicenza vincitrici dello scudetto di serie B1: Giulia Quagliozzi, Caterina Pozzan, Margherita Gagliardi ed Arianna Crivellaro.

Ancora donne protagoniste: Elena Tamiozzo, capitana dell’Hockey Valdagno trionfatore per il secondo anno consecutivo in Coppa Italia contro il Matera; Claudia Sperotti, Equipe Judo Caldogno, cintura nera in Coppa Italia A2.

E poi Elia Codardini, la “farfalla” della Leosport che nuota da quando aveva… 6 mesi; Tommaso Stimamiglio, diciassette giocatore di Tennis Comunali Vicenza, semifinalista nel Super Next Gen Italia.

Riflettori puntati sull’orienteering con Riccardo Scalet, straordinario portacolori di PWT Italia, oro sprint e a squadre ai Campionati italiani.

il calcio con la Coppa Gianmauro Anni nel segno del Sanvitocatrenta e nel ricordo del suo presidente Aldo Trabucco.

Nella rubrica di Tacchetti di Provincia ecco il ritratto di Joachim Bjorklund il “centrale di marmo” protagonista di una straordinaria stagione con la maglia biancorossa.

Nella conviviale del Panathlon Vicenza protagoniste le freccette: la storia dalla Cornovaglia fino ad oggi.

Il Comune di Vicenza si candida con due progetti al bando dello sport: lavori al campo di atletica “Guido Perraro” e la realizzazione di una piastra polivalente all’interno del Parco della Pace.

Il trail con il Sentiero delle piume raccontato da Alessandro Zonta e la nuova guida dei sentieri della Valbrenta. E poi Silvia Marsetti la “runner mascherata” che corre per le donne.

Tutto questo ed altro in edicola al prezzo di 1 euro!