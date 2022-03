La Migross Asiago Hockey vince a tavolino gara 1 di semifinale contro il Lustenau

ALPS HOCKEY LEAGUE – La prima partita di semifinale tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e l’EHC Lustenau, prevista per sabato 26 marzo 2022, non si è disputata dal momento che l’EHC Lustenau si è dichiarato “non idoneo” a giocare a causa dell’assenza di diversi giocatori per malattia.

Secondo il dipartimento medico del Vorarlberg, non si tratta di infezioni legate al COVID-19.

In base al regolamento della Alps Hockey League, questa gara dei playoff è stata assegnata “a tavolino” per 5-0 in favore della Migross Supermercati Asiago Hockey ed i giallorossi, così, si trovano in vantaggio per 1-0 nella serie di semifinale “best-of-five”.

La decisione dell’EHC Lustenau sarà trasmessa alla commissione di giustizia per ulteriori valutazioni.