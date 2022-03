Pareggio per le ragazze di Tennis Comunali Vicenza contro il Green Garden Mestre

TENNIS SERIE C FEMMINILE – Pareggio per la squadra di serie C femminile di Tennis Comunali Vicenza capitanata da Alessia Stefani contro il Green Garden Village.

Finisce 2-2 la sfida giocata sui campi di casa in virtù dei successi nei singolari di Martina Stefani (2.8), che regola con un doppio 6-1 Giorgia Spolaor (3.1) mentre Adele Burato (2.5), pur non al meglio fisicamente, si impone contro Sara Arrighetti (2.8) per 6-3 7-6(5).

Greta Carretta (3.1) si arrende invece alla pari categoria Vittoria Pastorello con un duplice 6-2.

Decisivo risulta dunque il doppio con la coppia mestrina composta da Benedeta Badioli (3.4) e Beatrice Pelosin (3.1) che batte Stefani/Carretta con il punteggio di 6-3 6-2.