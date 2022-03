La Rangers Pallanuoto Vicenza fa cinquina nel big-match contro la Mestrina Nuoto

PALLANUOTO – Grande vittoria dei ragazzi vicentini targati Rangers nel big-match di sabato contro la Mestrina Nuoto.

Una partita preparata in ogni dettaglio, perché ancora bruciavano le due sconfitte subite la scorsa stagione e perché è noto il valore di alcuni avversari già protagonisti in Serie B nelle file veneziane.

Ottime azioni beriche all’avvio sfumate di poco e subito il gol ospite con Scarpa.

I ragazzi di Mirco Dal Bosco hanno saputo mantenere la calma con un gioco difensivo incentrato sul raddoppio sul centroboa avversario e sacrificio sull’esterno dello schieramento.

In attacco sempre ottimi gli schemi offensivi innescati da Scotti Galletta, particolarmente impegnato in difesa, che portavano alla splendida colombella di Scocchi ed al rigore procurato da Simioni e segnato dallo stesso Scotti.

Nel secondo tempo altri due splendidi passaggi di Scotti Galletta hanno propiziato la doppietta di Meneghini.

Nel terzo tempo il Mestre ha continuato a non concretizzare le occasioni di uomo in più fermandosi sul muro del portiere Cristofoli e dall’intera difesa vicentina.

Dal punto di vista offensivo il Vicenza ha messo in atto ottime azioni al volo, sprecate solo al momento della finalizzazione, e al quarto minuto, dopo un time out, ci pensava Damiano a bucare per la quinta volta la porta del Mestre.

Poche emozioni nel quarto tempo in cui il Vicenza, dopo aver fallito un rigore ottenuto con una pregevole azione Scocchi-Meneghini, controllava la partita fino al fischio finale.

Sabato 26 ancora un impegno casalingo contro la Bentegodi Verona, che fino ad oggi ha disputato solo due patite e che potrebbe inserirsi nella lotta la vertice che attualmente vede la classifica: Vicenza 12, Mestre e Reggio 9, Bentegodi 6 (2 partite in meno)