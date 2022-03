Alberto Battistolli e Giacomo Costenaro sul podio del Rally della Val d’Orcia

RALLY – Un fine settimana a tutto gas per i giovani piloti vicentini.

Al XIII Rally della Val d’Orcia secondo posto per Alberto Battistolli e Simone Scattolin.

Nella prima prova del Campionato italiano rally terra sono ancora Paolo Andreucci e Rudy Briani su Skoda Fabia Rally2 a chiudere davanti a tutti.

La sfida Andreucci – Battistolli ha infiammato la gara e si é risolta solo nel finale a favore del pluricampione italiano con un vantaggio di 8.9’’. Sul podio un altro vicentino, Giacomo Costenaro insieme con Justin Bardini, tornati anche loro su Skoda, rimasti incollati al vertice per metà gara prima di allentare la rincorsa e chiudere a 21.1’’.

Da segnalare che Alberto Battistolli e Simone Scattolin, protagonisti di un grande inizio di stagione con il successo nel Rally Valli del Tevere e il quinto posto nella prima prova del Campionato europeo in Portogallo, saranno uno degli equipaggi che rappresenteranno l’Italia al Rally delle Nazioni in programma in Messico.