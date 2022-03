La Rangers Rugby Vicenza domenica in casa per la rivincita con Ruggers Tarvisium

RUGBY SERIE A – Seconda gara casalinga consecutiva per la Rangers Rugby Vicenza che domenica 20 marzo, alle ore 14.30, ospiterà la Ruggers Tarvisium alla Rugby Arena di via Baracca.

Una sfida che ha sempre regalato grandi emozioni, non ultima la rocambolesca gara del girone d’andata, terminata 39-38 a favore dei trevigiani, che hanno inflitto l’unica sconfitta ai vicentini in questa stagione, giunta al termine di una gara punto a punto, con tante mete, tanti cambi di fronte e innumerevoli avvicendamenti nel punteggio.

I biancorossi di Faggin e Saccardo, dopo aver conquistato la decima vittoria stagionale ai danni del Casale ed aver fatto ampio turnover, dovranno trovare la forma migliore per avere la meglio delle “magliette rosse” che vincono ininterrottamente questo scontro diretto in Serie A da oltre quattro anni (ultima vittoria vicentina datata ottobre 2017). Tarvisium non stà attraversando un buon momento di forma: superato da Valsugana nell’ultimo turno, nel 2022 ha raccolto solo sconfitte. Quale migliore occasione di riscatto per i ragazzi di Coach Dalla Nora, se non nella sfida alla prima della classe?

Vicenza non deve assolutamente abbassare la guardia, la Tarvisium rappresenta per esperienza, rosa e tradizione, una squadra che può giocarsela con tutte le formazioni del campionato e se si vuole continuare a correre è necessaria una prestazione importante, senza distrazioni o sbavature.

Programma 13^ giornata

Rangers Rugby Vicenza – Ruggers Tarvisium

Rugby Paese – Petrarca Padova

Valsugana Rugby Padova – Valpolicella Rugby

Verona Rugby vs Rugby Badia

Classifica: Rangers Rugby Vicenza 45; Valsugana Padova 40; Rugby Badia e Rugby Paese 26; Verona Rugby 23; Ruggers Tarvisium e Petrarca Padova 18; Valpolicella Rugby 14; Rugby Casale 13

Tribuna Rugby Arena

Ingresso adulti 5€

Ingresso gratuito per tesserati Rugby Vicenza e Under16

I biglietti potranno essere acquistati o ritirati presso la biglietteria della Rugby Arena a partire dalle ore 13:45. La capienza massima è di 600 persone. Per accedere alla struttura sarà necessario seguire le regole dettate dall’emergenza sanitaria:

• Misurazione della temperatura

• Esibire Biglietto o Abbonamento

• Esibire email ricevuta di prenotazione posto dal modulo online

• Esibire Green Pass rafforzato digitale o cartaceo con QR code

Non applicabile ai minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale