Anthea Vicenza Volley domenica contro Modica per tornare a vincere e aiutare l’AISM

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Una sfida fondamentale per lanciare il rush finale di regular season, che vedrà cinque partite nell’arco di due settimane.

Domenica l’Anthea Vicenza Volley affronterà l’Egea Pvt Modica nell’ottava giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile, con il match al palazzetto dello sport di Vicenza che è stato anticipato alle 15,30. All’andata, la squadra di Luca Chiappini si impose 3-1, rimontando il set di svantaggio iniziale e conquistando l’intera posta in palio.

Le siciliane occupano l’ultimo posto del raggruppamento con 4 punti, frutto di una vittoria a Martignacco e di un tie-break perso contro Albese, tutti nel girone di ritorno. Nell’ultimo turno, Modica ha ben figurato a Mondovì, dando battaglia e cedendo 3-1.

In panchina c’è Enrico Quarta, con il 6+1 dell’Egea Pvt che in Piemonte ha visto Brioli in palleggio, M’Bra opposta, Gridelli e Antonaci coppia centrale, Salviato libero e con Herrera e Ferro in staffetta in banda in diagonale con Longobardi. Top scorer siciliana, M’Bra con 16 punti, con Gridelli ugualmente in doppia cifra a quota 14.

La sfida di domenica avrà anche un importante risvolto benefico, con l’AISM (Associazione italiana sclerosi multipla) protagonista: i volontari dell’associazione raccoglieranno le donazioni del pubblico: inoltre, la società biancorossa devolverà il 10% dell’incasso di giornata.