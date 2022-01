Michele Cavion torna a vestire la maglia del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – Ritorno a… casa per Michele Cavion.

Il centrocampista, proveniente dal Brescia e di proprietà della U.S. Salernitana 1919, si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022.

Cavion, scledense classe ’94, cresciuto nel vivaio del LR Vicenza, ha esordito tra i professionisti il 15 dicembre 2012 con la maglia biancorossa, prima di trasferirsi alla Juventus.

In questa prima parte di stagione è sceso in campo in 10 occasioni con la maglia del Brescia, fornendo un assist. In totale vanta 132 presenze in Serie B e 12 reti siglate con le maglie di Brescia, Ascoli e Cremonese, 117 in Serie C e 5 reti siglate con Cremonese, Carrarese, Feralpisalò e Reggiana.

Il giocatore ha scelto la maglia numero 7 ed è stato convocato per la partita di domenica al Menti contro l’Alessandria.