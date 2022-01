PADEL – E’ stata inaugurata sabato 15 gennaio la prima struttura dell’Alto Vicentino dedicata interamente al padel, disciplina sportiva simile al tennis che sta spopolando in tutta Italia. La nuova struttura, con tre campi indoor e dotata di spogliatoi e un’area ristoro per i tesserati, si trova in viale dell’Industria 108 e prende il nome di PadelSpot Schio.

“Il padel sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese, basti pensare che nell’ultimo anno si registra un incremento del 120% di strutture pensate per questa pratica con 4mila nuovi campi – spiega l’assessore allo sport, Aldo Munarini -. Schio, dunque, amplia ancora di più la sua offerta sportiva rivolta a tutto il territorio dell’Alto Vicentino. Nel Veneto sono circa 136 i campi suddivisi in 52 strutture. Si tratta di uno sport adatto a tutte le età e che è alla portata di tutti. Ci sono già diverse realtà che si sono fatte avanti e nel futuro prossimo quasi sicuramente alcune aree di proprietà comunale verranno date in concessione proprio per la pratica del padel”.