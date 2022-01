Per il LR Vicenza l’estro di Charles Boli: “Ho detto subito di sì senza guardare la classifica”

CALCIO SERIE B – La presentazione del nuovo centrocampista del L.R. Vicenza Charles Boli.

“Sono un giocatore estroso, che ama saltare i difensori avversari. Cercherò di fornire numerosi assist per i miei nuovi compagni, ma nello stesso tempo proverò a fare gol. Mi adatto ai differenti moduli di gioco e ho avuto subito un’ottima impressione del club. Mi è bastato entrare allo stadio e guardare i giocatori che hanno indossato la maglia biancorossa. Ho accettato l’offerta del Vicenza senza guardare la classifica. Per me é una sfida che accetto con grande entusiasmo e ringrazio la proprietà e la dirigenza che mi hanno voluto qui”.

Boli é pronto a scendere in campo già dalla prossima sfida a Lecce.

Si attende invece una riposta dall’attaccante belga Lukaku, che sta valutando l’offerta biancorossa insieme con altre proposte ricevute.

“Entro domani domani dovremmo conoscere la sua decisione” ha affermato il direttore sportivo Federico Balzaretti.