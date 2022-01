Il 14 gennaio Federica Cappelletti presenta a Vicenza: “Per sempre noi due” la sua storia d’amore con Paolo Rossi

Federica Cappelletti torna a Vicenza e lo fa per presentare “Per sempre noi due”, il libro che ripercorre la sua storia d’amore e di vita con Paolo Rossi, l’indimenticato Pablito di Spagna 1982, ma soprattutto l’uomo, il marito e il padre delle sue due figlie.

Era il 9 dicembre 2020 quando la notizia della sua scomparsa improvvisa lasciò un intero paese in uno sbigottito dolore ricordando il ragazzo prima e poi il campione gentile, con il sorriso buono, che aveva conquistato tutti al di là del fatto di essere un grande giocatore, che con i suoi gol trascinò l’Italia di Enzo Bearzot sul tetto del mondo nel 1982.

Quasi un anno dopo un addio troppo repentino, il 30 novembre, é uscito in libreria “Per sempre noi due”, edito da Rizzoli, in cui la moglie e giornalista racconta la loro storia d’amore in un dialogo senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere originali che Paolo le ha scritto negli anni.

Un modo per continuare ad avere vicino l’uomo che per sempre ha cambiato la sua vita e “condividerlo” con le tante persone che continuano a portarlo nel cuore.

E che lo hanno amato come Pablito, ma soprattutto come Paolo e che continueranno a sentirlo vivo per sempre.

In particolar modo a Vicenza, la città d’adozione di Paolo Rossi, quella che portava nel cuore in maniera speciale e che venerdì 14 gennaio, alle ore 18, ospiterà la presentazione del libro a cura di Libraccio.

L’incontro, condotto dai giornalisti Alberta Mantovani e Luca Ancetti, si terrà nella Sala Palladio di Palazzo Bonin Longare dove giusto poco più di due anni fa proprio Paolo Rossi e la stessa Federica Cappelletti avevano raccontato “Quanto dura un attimo”, il volume scritto a quattro mani che ripercorreva la carriera del calciatore.

Per accedere alla presentazione bisognerà essere in possesso di green pass e di mascherina FFp2: i posti sono limitati e serve una conferma alla mail vicenza@libraccio.it