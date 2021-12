Ultima ora: non si gioca Lecce – LR Vicenza!

CALCIO SERIE B – Come non detto, non si gioca!

Lecce – LR Vicenza viene rinviata a data da destinarsi. Questa la decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti B

– vista l’istanza presentata in data odierna dalla società U.S. Lecce;

– preso atto dell’allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di

quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di

Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha disposto “(…) la quarantena fiduciaria

al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti (…) qualificati come contatti

stretti di caso COVID positivo”, con conseguente divieto di “svolgere l’attività sportiva

agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna attività sportiva fino al

22/12/2021”.

E questi sono i fatti. Permetteteci di aggiungere che ci sembra quanto meno un po’ curioso (per non dire altro!) che la decisione venga comunicata nel tardo pomeriggio di lunedì a poche ore dal fischio d’inizio dell’incontro. Va bene che c’era di mezzo la domenica, ma forse si sarebbe potuto evitare una trasferta inutile in una situazione già di per sè difficile e non solo per la classifica dei biancorossi.

Ma a volte anche il buon senso e la tempestività si perdono per strada!