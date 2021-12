As Vicenza in campo contro Carugate nell’ultima partita dell’anno

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Scende sul parquet vicentino il Blachkiron Rent Point Carugate di Luigi Cesari che vanta 8 punti in classifica contro i 4 di As Vicenza.

Partita a tutti gli effetti da cardiopalma, resa ancor più emotiva dal fatto del giorno. Coach Sandro Sinigaglia si è molto sportivamente fatto da parte dopo le due sconfitte interne con Ponzano e Acciaierie Valbruna, inframmezzate dalla onorevole sconfitta subita in casa di Alperia Bolzano. Vicenza avrà in panchina il coach in seconda Paolo Zordan, che guida anche l’under 17, alcune giocatrici delle quali trovano spazio in panchina della serie A2.

Zordan conosce bene la squadra, l’ha potuta allenare personalmente quattro volte in settimana e si attende, come tutti, una reazione positiva alla situazione difficile in cui la squadra biancorossa si è inopinatamente cacciata. La difesa deve tornare ad essere ermetica e a pungere come sa, l’attacco più preciso con scelte oculate di squadra. Alla base l’orgoglio di volersi togliere dall’imbarazzante terz’ultimo posto, il cuore sanguigno, la grinta dei tempi migliori, l’unità di squadra. Carugate è avversario scomodo. Arriva da due vittorie consecutive – una larga proprio a Bolzano contro le Acciaierie, l’altra in casa per 69/67 contro Treviso. Annovera tra le sue file la finlandese Tulonen cm 191, seconda nella classifica delle marcatrici, il play Diotti, l’ala Canova e la ex Laura Meroni. Un avversario scomodo, di tutto rispetto, ma alla portata di Vicenza, che oltretutto deve sfatare il tabù casalingo. Finora il palasport è risultato terra di conquista per tutti e questo deve essere capovolto ad ogni i costo. Forza Vicenza quindi.

Si gioca al Palazzetto dello Sport di via Goldoni domenica alle ore 18 e sarà l’ultima partita dell’anno. Si entra con il green pass.

Arbitri: Alessio Chiarugi di Pontedera e Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi).