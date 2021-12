Per le giovani di Vicenza Volley un quasi en plein di successi

PALLAVOLO – Seconda vittoria consecutiva e terza stagionale in B2 femminile per le ragazze del Vicenza Volley, corsare a San Vito di Leguzzano superando in quattro set la Gps Group.

“Abbiamo offerto – commenta il tecnico biancorosso Claudio Feyles – una prova di carattere, portando a casa una vittoria piena contro un avversario che fino a qualche settimana fa sarebbe apparso fuori dalla nostra portata. Ho avuto risposte positive dal gruppo anche mischiando molto le carte rispetto ai sestetti di partenza delle scorse settimane. Anche in partita si iniziano a vedere i risultati dell’intenso lavoro che facciamo in allenamento e per questo rivolgo i complimenti alle ragazze per l’impegno profuso. Continueremo a lavorare per alzare poco per volta l’asticella del nostro potenziale”.

Semaforo rosso, invece, per la formazione di serie C, sconfitta 3-0 sul campo dell’Imarc Rossano. “Niente da dire – ammette il tecnico Igor Guidotto – sulla vittoria di Rossano, che sostanzialmente si è confermata squadra ordinata, razionale ed efficace. Onore a loro per il successo e anche a noi che, pur rimaneggiati per le numerose assenze, abbiamo approfittato della situazione per far “assaggiare” la categoria a diverse atlete provenienti dal vivaio. Abbiamo fatto vedere buone cose a sprazzi nell’arco dei tre set. Ora torniamo in palestra a lavorare con impegno per farci trovare pronti alla prossima occasione”.

Il duello tra i due sodalizi è proseguito nell’Under 18, con il “riscatto” di Vicenza Volley, vittoriosa in quattro set. Match più combattuto del previsto, con Rossano che si conferma una compagine tenace e con le ragazze di Feyles capaci comunque di conquistare il bottino pieno e mantenere la vetta della classifica. Primato a punteggio pieno difeso anche dall’Under 19 biancorossa di Igor Guidotto, a segno 3-0 sul campo del Fisiosport Tuttoricambi.

Serie B2 femminile girone E:

GPS GROUP SAN VITO-VICENZA VOLLEY 1-3

(20-25, 25-15, 23-25, 19-25)

VICENZA VOLLEY: Grecea 11, Dal Cero 3, Pegoraro 12, Del Federico 4, Banu 14, Bertollo 10, Munaron 12, Fiocchi, Andreatta (L). N.e.: Consagra, Tavella, Ostuzzi (L). All.: Feyles-Canal

Serie C femminile:

IMARC ROSSANO-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-15, 25-14, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Barbera, Piovan 8, Dinelli 10, Seck 3, Cestaro, Jotov 3, Roviaro 1, Amoah 4, Guerriero (L). N.e.: Bittante, Gulino (L). All.: Guidotto

Under 19 femminile:

FISIOSPORT TUTTORICAMBI-VICENZA VOLLEY 0-3

(18-25, 15-25, 15-25)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Bittante, Munaron, Seck, Fiocchi, Jotov, Cestaro, Roviaro, Ostuzzi (L). All.: Guidotto

Under 18 femminile:

PALLAVOLO ROSSANO-VICENZA VOLLEY 1-3

(23-25, 25-18, 25-27, 21-25)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Barbera, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Grecea, Tavella, Banu, Amoah, Andreatta (L), Guerriero (L). All.: Feyles-Canal