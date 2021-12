Domenica 19 dicembre torna in città Toy Run, l’iniziativa benefica di raccolta fondi e giocattoli a favore dell’associazione “Vicenza for Children”. Domenica 19 dicembre torna in città Toy Run, l’iniziativa benefica di raccolta fondi e giocattoli a favore dell’associazione “Vicenza for Children”.

La manifestazione si svolgerà a partire dalle 12 a Campo Marzo, dove si raduneranno oltre 200 motociclette di bikers vicentini e non solo.

I promotori dell’iniziativa sono i gruppi di motociclisti vicentini Hells Angels, Born To Be Wild, Wild Vikings, Boozefighters, Iron Horses, Hog, Luni Chapter, Vicenza Chapter Italy, Free Chapter Palladium, Evo Shovel 1340, Orange Gange e Black Cats.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, è stato presentato oggi dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore al turismo Silvio Giovine, da Marco Franceschetto, presidente del gruppo motociclistico Black Cats, e da Enzo Passarin, in rappresentanza degli Hell’s Angels.

“Portiamo in Campo Marzo un’altra importante iniziativa – ha affermato il sindaco Francesco Rucco – Si tratta di un evento a scopo benefico per aiutare insieme a “Vicenza for Children” i bambini ricoverati nel reparto oncologico dell’ospedale San Bortolo e le loro famiglie. Ringrazio quindi tutti i gruppi promotori dell’iniziativa e “Vicenza for Children” per il suo continuo impegno nel territorio”.

“Con Toy Run valorizziamo ulteriormente il programma di eventi a Campo Marzo – ha continuato l’assessore al turismo Silvio Giovine – Oltre alla pista del ghiaccio già presente, il prossimo fine settimana arriverà anche la Fiera di Natale. Questa iniziativa, che attrae sempre tanti bambini e famiglie, sarà un motivo ulteriore per vivere l’area di Campo Marzo ”

L’edizione 2021 di Toy Run si svolge di nuovo dopo lo stop dell’anno scorso dovuto all’emergenza pandemica e punta anche quest’anno, in collaborazione con “Vicenza for Children”, a raccogliere fondi e giocattoli confezionati per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Vicenza

Nelle edizioni precedenti, dal 2017 al 2019, sono stati raccolti complessivamente circa 15 mila euro.

L’appuntamento è dunque alle 12 in campo Marzo, quando arriveranno in parata i motociclisti. Le moto, principalmente Harley Davidson, resteranno in esposizione fino alle 16. Sarà inoltre presente un gazebo dove verranno distribuiti dolcetti e cioccolata calda con offerta libera.