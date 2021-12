Dopo il ko con Alperia AS Vicenza cerca un pronto riscatto contro Acciaierie Bolzano

Alperia Bolzano – A.S. Vicenza 68-58 (19/14, 42/33, 55/48)

Alperia: Cremona 9, Servillo 4, Egwho, Fall, Ovner 26, Assentato 16, Desaler, Iob 2, Schwlenbacher, Kob ne., Vella 11. All Roberto Sacchi.

Tiri da due 17/38 tiri da tre 9/20 Tl 7/8 Rimbalzi 39 PP 13 Pr 6

Vicenza: Tonello 9, Bellon ne., Monaco, Zadra ne., Garzotto, Mioni 4, Sturma 6, Villlarruel 18, Reschiglian ne., Chrysanthidou 14, Tagliapietra 7. All. Sandro Sinigaglia.

Tiri da due 17/43 tiri da tre 6/22 Tl 6/8 Rimb 36 PP 11 Pr 4.

Arbitri: Simone Gurrera e Franceso Di Luzi.

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Era importante la partita di Bolzano non solo per il risultato, ma anche per capire lo stato di condizione della squadra berica dopo la negativa prestazione contro Ponzano.

Il campo ha sancito la superiorità delle giocatrici di coach Sacchi, sempre in testa per quasi tutta la partita, ma a sua volta il team di Sinigaglia, pur rabberciato e pieno di ferite, ha dimostrato tutta la sua voglia di reagire uscendo a testa alta dal PalaMazzali dopo una gara aspra e molto più equilibrata di quanto non dica il risultato finale.

Sotto anche di 15 punti – 53/38 al 7° del terzo atto (massimo vantaggio bolzanino), per merito di due bombe di Villarruel e di Tonello, Vicenza dimostra di non starci a soccombere e chiude il periodo sul 55/48, un risultato che dà speranza. La partita ha il suo epilogo nella seconda parte del 4°atto. Vicenza ancora con Villarruel e una Chrysanthidou alla sua prestazione migliore – 7/8 da due il suo score! -, si porta sul 59/56 con palla in mano per l’aggancio. A questo punto con Bolzano che sembra alle corde si erge come protagonista Assentato – ottima partita la sua – che sblocca la situazione divenuta delicata con una bomba da tre a cui fa seguito un’altra bomba, stavolta più fortunosa, che Vella mette a segno da quasi metà campo allo scadere dei 24 secondi. Il 6/0 piega le gambe alle vicentine e il 65/56 mette fine al match.

Va subito detto che Alperia ha sfoderato tra le sue file la giocatrice straniera più forte che abbiamo visto quest’anno. Evelyn Ovner – classe 1993, cm 180 – ha messo a referto 26 punti, pur marcata con grinta da Sturma, giocando 40 minuti, con una media di 10/16 dal campo, in particolare 4/7 da tre, che per un’atleta come lei abituata a giocare sotto canestro, vuol dire tanto!

Vicenza è viva ed ha dimostrato tanta grinta e tanta voglia di vincere. Buonissima la difesa del secondo tempo e buona pure la tenuta sotto canestro. Il contropiede ha funzionato e in varie occasioni le beriche hanno giocato un bel basket, soprattutto quando hanno giocato di squadra. 13 assist eseguiti sono un buon risultato! Ma il team di Sinigaglia non ha il tempo per leccarsi le ferite. Già mercoledì sarà battaglia al palazzetto di via Goldoni perchè si recupererà con Acciaierie Bolzano, sabato sconfitta per 72/50 a Castelnuovo Scrivia. Così Monaco e compagne avranno l’opportunità di dare una svolta importante al loro campionato. Appuntamento mercoledì 15 alle ore 20.

