Crema “amara” per Tennis Comunali Vicenza che saluta la serie A1

TENNIS SERIE A1 – Crema davvero… amara per Tennis Comunali Vicenza che deve salutare la serie A1.

Si sapeva che, dopo il pareggio per 3-3 nella sfida di andata, sarebbe servita l’impresa alla squadra berica, pesantemente condizionata dalle assenze in una stagione davvero sfortunata.

Senza Aljaz Bedene fin dall’inizio e con Marco Cecchinato messo ko dall’epicondilite proprio nel momento decisivo, la formazione di Enrico Zen ha dovuto rinunciare anche a Tommaso Dal Santo, bloccato alla schiena e nei playout sceso in campo solo per onor di firma.

Non é bastato il Tobias Kamke a trascinare i più giovani compagni nell’ultimo assalto. Il tedesco ha firmato l’unico punto di giornata andato vicino alla vittoria anche nel doppio giocato in coppia con Gabriele Bosio.

La situazione si era messa già subito in salita dopo i primi tre singolari con Samuel Vincent Ruggeri che regolava Gabriele Bosio, Gabriele Datei che si prendeva la rivincita contro Giovanni Peruffo ed Adrian Ungur a cui bastava un solo game per avere la meglio su Tommaso Dal Santo, costretto al ritiro.

Era il doppio di Paolo Lorenzi e Gabriele Datei a far esplodere la festa per i padroni di casa grazie ad un doppio 6-2 con cui liquidavano Giovanni Peruffo ed Enrico Zen.

“Che dire, sapevamo che sarebbe stata durissima e devo dire che i nostri avversari oggi hanno alzato ulteriormente l’asticella – il commento a caldo del presidente Enrico Zen – In particolar modo Datei ha disputato due grandissimi match, avvantaggiato in parte dalla superficie di casa. Vorrei fare i complimenti a Tobias Kamke che, oltre a chiudere la stagione imbattuto in singolare con un vincente 4 su 4, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. Basti pensare che sabato sera é arrivato a mezzanotte passata pur di scendere in campo. E poi ci sono i nostri giovani, cresciuti tanto e che il prossimo anno potranno fare un ulteriore salto di qualità per provare a riconquistare la serie A1 che sarà il nostro obiettivo”.

TC Crema – Tennis Comunali Vicenza 5-1 (andata 3-3)

Adrian Ungur (C) b. Tommaso Dal Santo (V) 1-0 rit.

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Gabriele Bosio (V) 6-3 6-2

Gabriele Datei (C) b. Giovanni Peruffo (V) 6-3 6-1

Tobias Kamke (V) b. Paolo Lorenzi (C) 6-1 6-3

Adrian Ungur/Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Tobias Kamke/Gabriele Bosio (V) 6-2 3-6 10-6

Paolo Lorenzi/Gabriele Datei (C) b. Enrico Zen/Giovanni Peruffo (V) 6-2 6-2