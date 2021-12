La Rangers Rugby Vicenza ingrana la quinta e “sorpassa” il Petrarca nel finale

RUGBY SERIE A – La Rangers Rugby Vicenza espugna a Padova il “Memo Geremia” superando i Cadetti del Petrarca per 21-22.

Tre le mete per parte con Petrarca avanti anche 14-0. Nel secondo tempo i biancorossi accorciano e sorpassano nel finale. Le emozioni si susseguono ed il Petrarca ha il piazzato a tempo scaduto per la vittoria, ma la palla non centra i pali.

Vicenza trova così la quinta vittoria stagionale e mantiene la testa della classifica.

Domenica prossima alla Rugby Arena il big match con Valsugana.