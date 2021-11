RALLY – Il 30° Rally Città di Schio ha incoronato Efrem Bianco che, in coppia con Dino Lamonato, ha vinto per la sesta volta la gara per lui “di casa”.

I due hanno battagliato senza esclusione di colpi, un duello all’arma bianca a suon di decimi di secondo, esaltante e tirato che dopo tre prove aveva visto Sossella, in cerca del bis dopo il successo del 2020, davanti di mezzo secondo all’altro. Il secondo giro di prove è stato di nuovo un continuo scambiarsi la posizione di comando: Sossella aveva tenuto alla frusta Bianco nel secondo passaggio a Santa Caterina, poi quest’ultimo ha reagito piazzando un graffio profondo all’altro rifilandogli 4”8 sulla sesta prova (rimanendo al comando con 3”5 di vantaggio), il secondo giro della “Pedescala”. E’ stato quindi necessario attendere il verdetto dell’ultima “chrono, ”la “Tresché Conca”, per conoscere il vincitore del rally: Sossella, pur firmando il miglior riscontro cronometrico non è riuscito a colmare il divario e staccare Bianco, dovendo accontentarsi della medaglia d’argento, venendo poi anche penalizzato di 10” per partenza anticipata.

I due hanno battagliato senza esclusione di colpi, un duello all’arma bianca a suon di decimi di secondo, esaltante e tirato che dopo tre prove aveva visto Sossella, in cerca del bis dopo il successo del 2020, davanti di mezzo secondo all’altro. Il secondo giro di prove è stato di nuovo un continuo scambiarsi la posizione di comando: Sossella aveva tenuto alla frusta Bianco nel secondo passaggio a Santa Caterina, poi quest’ultimo ha reagito piazzando un graffio profondo all’altro rifilandogli 4”8 sulla sesta prova (rimanendo al comando con 3”5 di vantaggio), il secondo giro della “Pedescala”. E’ stato quindi necessario attendere il verdetto dell’ultima “chrono, ”la “Tresché Conca”, per conoscere il vincitore del rally: Sossella, pur firmando il miglior riscontro cronometrico non è riuscito a colmare il divario e staccare Bianco, dovendo accontentarsi della medaglia d’argento, venendo poi anche penalizzato di 10” per partenza anticipata.

In tema di belle prestazioni non è certo passata inosservata la decima posizione finale ottenuta da Luca Soravia e Nicola Decima, con la piccola Peugeot 106 gruppo A, sempre in alto in classifica generale, con la top ten attaccata con decisione con le ultime due prove speciali.

In tema di belle prestazioni non è certo passata inosservata la decima posizione finale ottenuta da Luca Soravia e Nicola Decima, con la piccola Peugeot 106 gruppo A, sempre in alto in classifica generale, con la top ten attaccata con decisione con le ultime due prove speciali.