Nella giornata per ricordare le vittime della strada Alberto Battistolli: “La soluzione é il nostro impegno”

ACI e ACI Vicenza scendono in campo in occasione della “Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada” con una campagna di sensibilizzazione lanciata attraverso i social media grazie a tanti testimonial.

Salvare migliaia di vite ogni anno, si può: dipende solo da noi. Basta impegnarsi a non guardare il telefono mentre si guida, a non correre, anche se abbiamo fretta, a non guidare se abbiamo bevuto, ad allacciare sempre cinture e seggiolini e a fare sempre attenzione a ciclisti e pedoni.

“La Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada – ha dichiarato Luigi Battistolli, Presidente dell’Automobile Club Vicenza – deve farci riflettere sul fatto che una semplice distrazione può farci perdere il bene più grande e prezioso che abbiamo: la vita.

Non è assurdo – ha sottolineato – perdere o togliere la vita per un messaggino, una foto o un filmato? Rischiare di non arrivare mai, solo per non tardare qualche minuto? Voler guidare a tutti i costi, anche se abbiamo bevuto? Non perdere pochi secondi ad allacciare cinture e seggiolini? Non fare attenzione a utenti fragili come ciclisti e pedoni?”.

La soluzione c’è: siamo noi – ha concluso Luigi Battistolli – Basta una parola: rispetto. Rispetto per noi stessi, per gli altri e per le regole. Io “Mi impegno”. Fatelo anche voi. Una mobilità più sicura, rende più sicura la nostra vita”.

L’anno scorso, nella Provincia di Vicenza, si sono verificati 1.660incidenti stradali: 37 persone hanno perso la vita e 2.114 sono rimaste ferite. Un bilancio drammatico e inaccettabile, con costi sociali che hanno superato i 160 milioni di euro.



Testimonial della campagna di sensibilizzazione per ACI Vicenza Alberto Battistolli, pilota rally: