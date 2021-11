La Coppa degli Europei di calcio per tre giorni in mostra a Vicenza

CALCIO – Sarà esposta in Loggia del Capitaniato da venerdì 26 a domenica 28 novembre la coppa Euro2020, conquistata lo scorso 11 luglio a Wembley dalla Nazionale di Mancini contro l’Inghilterra. Inoltre, nella sala Mariano Rumor di Palazzo Trissino sarà possibile visitare la mostra delle figurine Panini dedicata alla storia del calcio, dei Mondiali e degli Europei, attraverso le storiche collezioni dell’azienda Modenese.

L’iniziativa, denominata “Azzurri d’Europa”, è promossa da Aic, Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

A darne l’annuncio questa mattina sono stati il sindaco Francesco Rucco e il direttore generale di Aic Gianni Grazioli.

“È una coppa dall’alto valore simbolico che testimonia un traguardo importante raggiunto della nostra Nazionale in un momento di grande difficoltà per tutti – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Il mio grazie a nome dell’amministrazione e della città va all’Associazione Italiana Calciatori per questa iniziativa che consentirà a cittadini e turisti di ammirare la coppa Euro2020 e la mostra delle figurine Panini che hanno appassionato tante generazioni”.

Sono state davvero delle notti magiche quelle che, partita dopo partita, lo scorso 11 luglio hanno portato i nostri Azzurri al titolo di Campioni d’Europa. Notti vissute con entusiasmo e partecipazione da un Paese che necessitava di una “scossa” del genere, dopo più di un anno vissuto nell’incubo della pandemia, una nuvola nera che purtroppo, ancora e ancora, resta comunque più che minacciosa.

Notti magiche, dunque, culminate lì a Wembley con la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra e con gli Azzurri pronti ad alzare al cielo quella Coppa di color argento lucido, quasi lucente, in quella notte indimenticabile.

Sarà proprio quella la Coppa, tra l’altro opera di maestri artigiani che lavorano per un’azienda vicentina, che da venerdì 26 a domenica 28 novembre farà bella mostra di sé nella palladiana Loggia del Capitaniato, nella suggestiva cornice di piazza dei Signori a Vicenza.

Per i visitatori, una sorta di primo tempo perché poi, salendo alla Sala Mariano Rumor, potranno ammirare la mostra organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori e da Panini con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il patrocinio del Comune di Vicenza, allestita in collaborazione con la Fondazione Orione 80 onlus.

L’esposizione darà la possibilità di ripercorrere le figurine che edizione dopo edizione, a partire dal 1980, l’azienda modenese ha dedicato a tutte le Nazionali partecipanti agli Europei, per degli album da sempre ambiti da appassionati e collezionisti. Un itinerario che permetterà così di scoprire e riscoprire, oltre ai nostri azzurri, una straordinaria rassegna di calciatori europei.

Arricchita dalla presenza di ben sette maglie azzurre originali dell’Europeo 2020, la mostra ospiterà anche uno spazio dedicato a due Palloni d’Oro vicentini: il compianto cittadino onorario Paolo Rossi e Roberto Baggio.

L’ingresso ad entrambe le mostre è gratuito.

Le mostre si potranno visitare venerdì 26 novembre, dalle 13 alle 18, sabato 27 dalle 10 alle 19 e domenica 28 dalle 10 alle 18