Dopo il blitz a Modica Anthea Vicenza Volley domenica cerca il bis con Catania

PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Si chiude con il match casalingo di domenica alle 16 al palazzetto di Vicenza la “cinque giorni siciliana” dell’Anthea, inaugurata col sorriso mercoledì scorso nel turno infrasettimanale vinto a Modica grazie al 3-1 contro il fanalino di coda Egea Pvt. La squadra di Luca Chiappini, infatti, si prepara a sfidare un’altra rivale per la salvezza in A2 femminile, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, andando a caccia del primo successo casalingo della stagione (fin qui solo un punto contro Albese tra le mura amiche) e del terzo sigillo stagionale dopo le vittorie esterne contro Club Italia Crai e la già citata Modica. In classifica, le biancorosse occupano l’ottavo posto con 7 punti, mentre la Rizzotti è decima con 4, venendo scavalcata dal Club Italia Crai (5).

“Catania – commenta coach Chiappini – è reduce da una buona prestazione nel turno infrasettimanale contro Talmassons e ci aspetta una partita da prendere con le pinze. Noi dobbiamo concentrarci negli aspetti del gioco e mi auguro che la vittoria di mercoledì a Modica porti un po’ più di consapevolezza. Abbiamo disputato un match abbastanza buono in battuta e a muro, oltre ad avere abbastanza regolarità in attacco. Fin qui credo che la nostra squadra giovane abbia pagato un po’ mentalmente un calendario non facile, affrontando nelle prime cinque partite le quattro forze maggiori del girone e questo non ha aiutato nella costruzione delle certezze. Ora dobbiamo essere bravi a cementarle partendo da quel che è stato mercoledì”.

L’AVVERSARIO – La Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania è allenata da Mauro Chiappafreddo e in classifica ha 4 punti, frutto del successo pieno alla terza giornata nel derby regionale contro Modica (3-1) e del punto interno contro le azzurrine del Club Italia Crai. In casa Rizzotti, la settimana era iniziata con i saluti al ds Luca Berti e alle atlete Luisa Casillo ed Emanuela Fiore. Ciò nonostante, mercoledì la formazione di Chiapafreddo ha saputo impensierire la capolista Talmassons (1-3), trascinata dalla schiacciatrice argentina Bulaich (26 punti). Il 6+1 sceso in campo contro la Cda contemplava Bridi in palleggio, Alessia Conti opposta, Catania e Bertone al centro, Bordignon in posto quattro con la già citata Bulaich e Bonaccorso libero.

“Vicenza – commenta coach Chiappafreddo – è una buona squadra, reduce da un risultato positivo a Modica e che conta in organico giocatrici fisiche e di livello. Dovremo affrontare l’Anthea con lo stesso entusiasmo e la stessa lucidità mostrati mercoledì contro Talmassons. Andremo in Veneto con il desiderio di far bene e mostrare il nostro gioco”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza e Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania saranno il primo arbitro Marta Mesiano e il secondo arbitro Fabio Pasquali.

IL TURNO – Questo il programma della nona giornata d’andata del girone B di A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Sovrato-Lpm Bam Mondovì (ore 16)

Cda Talmassons-Club Italia Crai

Tecnoteam Albese Volley Como-Itas Ceccarelli Group Martignacco

Anthea Vicenza-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania (ore 16)

Riposa: Egea Pvt Modica

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 18, Lpm Bam Mondovì, Eurospin Ford Sara Pinerolo 17, Itas Ceccarelli Group Martignacco 13, Ranieri International Soverato 11, Tecnoteam Albese Volley Como 10, Anthea Vicenza 7, Club Italia Crai 5, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4, Egea Pvt Modica 0.

BIGLIETTI – I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 12 di domenica). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 15 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube di Volleyball World con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.