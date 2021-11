TC Rungg troppo forte: Tennis Comunali Vicenza si consola con i giovani

TENNIS SERIE A1 – Niente da fare per Tennis Comunali Vicenza contro il TC Rungg, capolista imbattuta del girone che si aggiudica per 5-1 la sfida della penultima giornata della fase a gironi.

Troppe le assenze nella squadra di Enrico Zen per poter tornare con un punto dalla trasferta altoatesina. 5-1 il risultato finale con l’unico punto arrivato dal doppio composto da Giovanni Peruffo e da Enrico Zen che si imponevano per 1-6 6-4 10-6 al long tie-break contro Prader-Rieder.

Nei singolari, invece, tutto in discesa per i padroni di casa. L’unico a dover lottare fino al terzo set per oltre due ore e mezza é stato Federico Gaio contro un Gabriele Bosio che, una volta di più, ha confermato i grandi progressi ed un carattere che l’ha portato a lottare punto su punto fino allo sfortunato epilogo per 7-5 per il suo avversario che aveva vinto il primo parziale 6-4 e perso il secondo 6-1.

L’altra nota lieta della giornata arriva dal debutto in singolare di Tommaso Bertuzzo, classe 2004, che si è arreso con un onorevole 6-2 6-4.

TC Rungg – Tennis Comunali Vicenza 5-1

SINGOLARI: Ejupovic (2.1) b. Peruffo (2.4) 6-2 6-2: Winkler (2.4) b. Carretta (2.5) 6-1 6-4; Figl (2.5) b. Bertuzzo (2.6) 6-2 6-4: Gaio (1.11) b. Bosio (2.3) 6-4 1-6 7-5.

DOPPI: Figl/Bortolotti b. Fucile/Meneghetti 6-2 6-0 Zen/Peruffo b. Rieder/Prader 1-6 6-4 10-6.