PUGILATO -Questo pomeriggio il sindaco di Schio Valter Orsi, con la Giunta, ha incontrato in Municipio Luca Rigoldi per complimentarsi ufficialmente con il pugile per aver conquistato il titolo di campione italiano dei pesi Supergallo, a metà ottobre a Reggio Emilia.

Rigoldi, già campione europeo, è testimonial di “Schio Città Europea dello Sport 2023” e nei mesi scorsi ha dato grande supporto alla candidatura per il riconoscimento da parte di Aces Europe.