CALCIO SERIE B – Dopo Mimmo Di Carlo “game over” anche per Giuseppe Magalini, direttore sportivo del LR Vicenza. A comunicare la decisione la società biancorossa che “desidera ringraziare il ds Magalini per i risultati raggiunti con la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020 e gli augura il meglio per il prosieguo della propria carriera”.