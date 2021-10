Luca Rigoldi “condivide” la sua cintura tricolore con il sindaco Rucco e l’assessore Celebron

BOXE – Ribalta istituzionale per Luca Rigoldi, ricevuto dal sindaco Francesco Rucco e dal vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron che hanno voluto così festeggiare la cintura per il titolo italiano dei Supergallo conquistato dal pugile lo scorso 15 ottobre, a Reggio Emilia, dove ha battuto ai punti il campione in carica Mattia De Bianchi al termine di un match molto tirato e combattuto, che ha confermato una volta di più, se per caso ce ne fosse stato bisogno, le grandi qualità di combattente di Rigoldi.