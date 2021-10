Cristian Brocchi e la voglia di riscatto del LR Vicenza: “Nella vita non ho mai mollato”

CALCIO SERIE B – Cinque gol, quelli di Terni, da archiviare in fretta per il LR Vicenza perchè il turno infrasettimanale mette in calendario la sfida con il Monza. in programma mercoledì sera allo stadio Menti con inizio alle ore 20.30

Un ritorno al passato per Cristian Brocchi che, al di là della promozione mancata quando era sulla panchina dei brianzoli, preferisce concentrarsi sul presente e su una situazione di classifica che é di quelle che… scottano.

“Io nella mia vita non sono mai stato abituato a mollare e non potrei accettare che i miei ragazzi mollassero o pensassero che non ci sia la possibilità di fare qualcosa di importante – ha dichiarato il tecnico biancorosso – I giocatori lavorano ogni giorno con l’obiettivo di uscire da questa posizione di classifica, cercando di migliorarsi e soprattutto di ottenere un risultato.

E io devo essere il primo a dare sicurezza ed è quello che sto cercando di fare. L’importante è guardare i ragazzi negli occhi e vedere la voglia che hanno per cercare di trasformarla in campo e diventare un blocco di squadra unico”.