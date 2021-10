Piano strategico dello sport a Vicenza: i questionari entro venerdì 8 ottobre

In quali spazi cittadini pratichi prevalentemente attività sportiva? Come valuti l’offerta sportiva a Vicenza? Come immagini cambierà lo sport in città nei prossimi anni?

Sono alcune domande del questionario online al quale sono invitati a partecipare i cittadini, ma anche quanti raggiungono la città per praticare attività sportiva in impianti pubblici o privati, ma anche parchi, aree pubbliche attrezzate, centri fitness o palestre.

Per accedere alla compilazione è sufficiente collegarsi al link https://forms.gle/abk5FazV7acJLF1H7 disponibile fino alla mezzanotte di venerdì 8 ottobre.

Nell’ambito del progetto di redazione del Piano strategico dello sport, realizzato dal Comune in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, lo scorso 23 settembre ha preso il via, infatti, un percorso di rilevazione e studio dei bisogni della cittadinanza, sia mediante un’indagine demoscopica sia attraverso varie survey dedicate a target specifici: praticanti attività sportiva, studenti, società sportive. Obiettivo: analizzare i bisogni sportivi del territorio, le risorse presenti e le criticità e aprire, quindi, un percorso partecipativo in vista di una co-progettazione strategica, con società, associazioni ed enti di promozione sportiva del territorio, praticanti sportivi per l’individuazione di possibili futuri scenari.

La restituzione dei dati tramite report conclusivi avverrà nella seconda metà del mese di ottobre.

È inoltre già fissato per la prima settimana di novembre l’appuntamento Agorà dello sport, dedicato agli operatori del settore sportivo, durante il quale verranno approfonditi e discussi i temi di maggior rilevanza emersi nel corso della survey.

Al termine dei quattro mesi di attività lo Piano strategico dello sport sarà, quindi, presentato alla città e costituirà per l’amministrazione la base di lavoro per il rilancio delle politiche sportive cittadine, soprattutto dopo il pesante periodo vissuto a causa della pandemia da Covid-19. Investire sullo sport come veicolo di benessere, socialità, sviluppo territoriale rappresenta del resto un asset strategico per l’amministrazione, che vuole essere a fianco dei cittadini e porsi in ascolto per proporre progettualità rispondenti alle effettive esigenze della comunità.

Maggiori informazioni sul Piano strategico dello sport sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione dedicata: http://www.comune.vicenza.it/pianostrategicosport.